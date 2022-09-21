食藥署：新一代糖尿病降血糖藥 恐引急性胰臟炎

國內超過220萬糖尿病患者，而糖尿病藥物發展快速，近年2款新型降血糖藥物「SGLT-2抑制劑」和「GLP-1受體促效劑」，除了不易出現低血糖副作用，還有心血管保護及減重效果。不過食藥署提醒，新一代降血糖藥物近年有接獲疑似藥物引起急性胰臟炎的個案，建議民眾服藥前應諮詢專業人員，並配合醫囑按時服藥。

食藥署藥品組科長洪國登表示，我國糖尿病患者中以第二型糖尿病較多，且男性發生率較女性高。而有糖尿病患者，同時也可能有高血壓、高血脂、癌症等共病存在。近年糖尿病初次發病更有年輕化趨勢。

食藥署指出，新一代降血糖藥品「鈉-葡萄糖協同轉運蛋白-2抑制劑（SGLT2 inhibitors）」和「類升糖素胜肽-1受體促效劑（GLP-1 receptor agonists）」，除不易出現低血糖的副作用，還額外提供心血管保護及減重的效果。雖副作用較低，但近年接獲疑似因GLP-1受體促效劑導致急性胰臟炎之藥害救濟申請案。

中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元表示，患者使用GLP-1受體促效劑，可能伴隨腸胃道不適，像是噁心、嘔吐、腹瀉等副作用，若有家族性髓質甲狀腺癌、多發性內分泌腫瘤症候群的患者，因禁用GLP-1受體促效劑類之抗糖尿病藥物。且服藥期間，若有胰臟炎等症狀，應儘速就醫檢查。

使用SGLT2抑制劑或GLP-1受體促效劑，雖然可以達到降低血糖及控制體重的效果，但SGLT2抑制劑可能會提高生殖器和泌尿道感染、骨折和酮酸中毒的風險。王治元提醒，若出現頭暈、噁心、嘔吐、腹痛及不尋常的疲倦、嗜睡或昏迷等症狀，應儘速就醫檢查。若使用SGLT2抑制劑後，出現呼吸急促、全身倦怠、痠痛等，也要告知臨床醫師，求證是否為藥物副作用。

控制糖尿病要多管齊下，不只靠藥品，仍須配合規律飲食和運動、控制體重。王治元建議從睡眠、運動及飲食3面向改善生活型態，晚上9、10點即可就寢，每日要睡7到8小時，根據過去研究，中午稍作10到30分鐘午休，也是良好生活型態之一；根據研究，每天運動累計20到30分鐘，即可預防身體退化及慢性病，像是走操場、公車捷運站提早一站下車，簡單走路10分鐘都是很好的運動。

飲食習慣也是控制血糖重要因素。王治元說，現在營養控制與過往不同，不再用規範「吃幾碗飯」、「吃什麼菜」，而是依照個人愛吃、常吃的食物類型，從中抓取適合分量來控制血糖，達到健康生活型態。

食藥署呼籲，凡藥品必有其風險，需透過合法管道取得，不可為達到快速效果而私下購買、自行併用藥品。SGLT2抑制劑和GLP-1受體促效劑皆屬於醫師處方用藥，使用前應諮詢醫療專業人員，了解用藥的風險與效益並主動告知醫師目前所有服用的藥品、藥品過敏史、病史，配合醫囑按時服藥，才是確保用藥安全之道。