高房價少子化下的「小屋革命」 如何節省80%能源？

面對2050淨零碳排目標時，我們很難忽視建築部門（尤其用電行為）的碳排佔比——因為它高達37%。

如何提供既舒適又永續，且兼顧可負擔價格的建築，是所有人苦惱的課題。我想透過小屋熱潮的議題，帶您了解：小一點的空間，能為用電行為帶來多大改變。

家庭用電如何多省一點？

首先，全球碳排放佔比最高的部門，不是工業，也不是運輸，而是建築。

根據2021年COP26國際能源總署資料顯示，全球37%碳排放來自建築。讓人跌破眼鏡的是，只有10％碳排來自建造施工，剩下27％則是間接或直接的房屋使用——也就是住在建築裡的你我日常生活所累積的碳排。

換句話說，個人用電行為，才是建築碳排高居不下的主因。

因此，如何透過建築巧思、環保建材與行為科學來減少建築耗能，並提高節能意識以改變行為，就相當重要了。

小屋熱潮！耗能僅是普通房屋的二到三成

「A big step for small.」 是蘋果（Apple）發佈iPhone SE的宣傳標語，恰好呼應現今「讓建築再小一點」的風潮，而這也可能成為建築減碳的一大進展。

近年因房價居高不下、少子化趨勢，消費者購屋偏好已有所改變，興起了小屋運動。許多人改入住迷你屋、微型房屋（Tiny House）；有些人還在小屋底部加裝輪子，以拖車的方式移動運送，它也被稱微移動屋。

根據美國住房建築商協會（National Association of Home Builders）統計，超過半數美國人考慮住在小於600平方英尺（約16.8坪）的小房子，其中千禧年世代的意願更高達63%。因為，千禧年世代認為，與其像父母一樣為房屋貸款、花費一生償還，不如選擇小屋——這是具創意與策略性的替代選擇，且大幅減低房貸壓力，財務與時間也更寬裕自由。

在Netflix的熱門實境劇《小房子大天地》（Tiny House Nation）也能看到此趨勢，主角協助各家庭建造迷你理想房屋，引起熱議；社群平台Instagram也有小屋熱潮，目前平台已出現275萬次「#tinyhouse」標籤。

迷你屋不只呼應世代趨勢，更關鍵的是，它還能自行發電、少量儲能，並有效降低耗能。

英國公司Tiny Housing Co就指出，迷你屋建材不多，小空間可省下更多能源、以高效率調節室溫或維持燈光明亮。

此外，迷你屋若安裝太陽能板、家用小儲能與HEMS能源管理系統，便可達到能源自給自足；不必連接傳統電網的可離網設計（Off-the-grid），就算屋主在「孤島模式」狀態，也可滿足一般生活所需。換算下來，小屋的耗能只有英國多數普通住宅的20到30%。

不只用電，縮小居住規模，也讓人變得更環保。維吉尼亞理工大學環境規劃與設計博士薩克斯頓（Maria Saxton）分析了100多種個人行為，入住小屋的人，高達86%變得更環保，個人產生的碳足跡更大幅下降了45%。

舉例來說，小空間讓人更意識到購買物品的必要性，不再存有「買了放著，也許以後用得到」的幻想；而再生能源與家用小儲能的導入，讓住戶更注意用電量，並藉著能源管理服務積極審視日常用電。

不只家庭建築，旅館業也吹起小屋商機

迷你屋除了是更容易負擔的住家選擇，日本旅館業者也已看中它可移動、環保永續的特質。

今年九月，日本R9旅館集團（R9 Hotel Group）的「貨櫃救援旅館計畫」在甲賀市開業。他們將貨櫃回收再利用，平日作為獨立、單間的商旅客房，符合疫情零接觸概念，也減少建設的碳足跡；若災難發生，他們會將貨櫃屋迅速搬運至災區，填補救援與住宿需求。

例如2020年四月長崎遊輪新冠病毒爆發時，「HOTEL R9 The Yard」就是第一家前進疫區的救援旅館；之後，它又被派往東京都千代田區三鷹市和東京的私立醫院，加強PCR檢測量能。

目前，R9旅館集團也與滋賀縣甲賀市簽訂 「救援旅館」協議。他們已與各開發區的地方政府簽下超過百例災害協議，並在各地建置55座貨櫃救援旅館。

日本已以韌性為考量，並回收貨櫃、降低建築碳排，有需要時更具可移動能力。未來，若搭配再生能源與家用小儲能，打造可以離網運行的零耗能小屋，也讓建築向「零耗能」的目標更進一步。

日本已以韌性為考量，並回收貨櫃、降低建築碳排，有需要時更具可移動能力。未來，若搭配再生能源與家用小儲能，打造可以離網運行的零耗能小屋，也讓建築向「零耗能」的目標更進一步。

「全文轉載自未來城市(為什麼BNT等六大新冠疫苗，關鍵推手都是女性？｜疫苗女王1)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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