秋季新品Make New！Panasonic讓每天多一點美好

隨著智能物聯技術越臻成熟，以及新冠疫情帶來的衝擊，民眾對於生活的渴望也越來越往健康和智慧便利靠攏，為了消費者打造更美好的生活，深耕台灣60年的日系家電領導品牌Panasonic舉辦2022秋季新商品發表會，以「Make New美好生活」作為主題發表全新商品，以健康為核心，為家用電器注入智能科技，並擴大智慧健康家電陣容，全面支持顧客提升生活價值，讓每天多一點美好。

今年全新上市的 Panasonic 變頻除濕機，搭載變頻雙轉子壓縮機及 W-HEXS 獨家雙重除濕系統，不僅靜音、省電，除濕效能更升級。（圖右為台灣松下銷售公司張天來總經理） 圖/Panasonic提供

了解消費者對於食材保鮮及便利料理的需求，從購物開始Panasonic就替消費者思考如何延長食材保鮮。全新日本製電冰箱搭載IoT重量檢知盤，透過SmartAPP輕鬆管理冰箱食材份量，採買更便利；當採買時，啟動AI-ECONAVI讓冰箱提早預冷，為稍後要冰的食材調整最適合的溫度，結合日本最新三大保鮮科技，讓食材從產地到餐桌都能保持最新鮮。另外，全新調理家電讓料理更加輕鬆，搭配系統廚具、整水器、洗碗機等廚房設備提高生活品質，打造全新居家自煮生活。

如何常保衣物與居家空間潔淨，讓家務不再成為負擔？Panasonic推出全新台灣製滾筒洗衣機，擁有完美比例的時尚外觀，17kg大容量是業界中最小體積，加上5大潔淨護衣科技，滿足消費者注重衣物清潔與舒適的需求，有了它就像有了最健康的護衣專家。為協助消費者家務更省事，Panasonic的全新無線吸塵器，居家清掃時可以同時吸塵、濕拖地板，一機搞定、清掃省時不費力。

Panasonic 推出全新台灣製滾筒洗衣機，完美比例的時尚外觀，大容量小體積加上5 大潔淨護衣科技，有了它就像有了最健康的護衣專家。 圖/Panasonic提供

住宅智慧化近年來快速普及，Panasonic整合獨家nanoe健康與IOT智慧雙科技，擴大智慧健康家電陣容。全新上市的Panasonic變頻除濕機，搭載變頻雙轉子壓縮機及W-HEXS獨家雙重除濕系統，不僅靜音、省電，除濕效能更升級，運用IoT技術還可串聯空調、空氣清淨機與全熱交換器等家電，為居家空氣品質把關。此外，Panasonic OLED電視擁有好萊塢等級的極致畫質，加上劇院級震撼音效，搭配可隨環境亮度調控燈光變化的吸頂燈，讓客廳成為您盡情享受極緻新視界、凝聚家人情感的最佳空間。

想要擁有多一點美麗自信嗎？與日本同步Panasonic極潤奈米水離子吹風機突破傳統革新再進化！高滲透奈米水離子滲入秀髮毛鱗片，護髮同時滋潤頭皮；輕巧美型的機身外觀，搭載最大風量及智能溫度感測器，享受最頂級的吹髮體驗。Panasonic日本頂級A La Uno全自動洗淨馬桶及自動掀蓋纖薄美型的溫水洗淨便座，搭配整體衛浴設備，提供消費者最佳如廁、沐浴享受，打造潔淨安心的私人空間。Panasonic持續以先進技術研發最頂級的智慧健康家電，從生活的各種空間開始，替消費者打造新一代的美好生活。

突破傳統革新再進化的Panasonic 吹風機，全新輕巧美型外觀搭配智能溫控，享受最頂級的吹髮體驗。 圖/Panasonic提供

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