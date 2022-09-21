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【二十四節氣QA】2022「秋分」節氣到！這些生活智慧你一定要懂
本周五（9月23日）進入「秋分」的節氣，屆時太陽直射赤道，晝夜等長，天氣將逐漸轉涼。待過了秋分後，北半球的黑夜漸長白晝漸短，南半球則與之相反，這就是「秋分」命名的由來之一；另一個說法則是因為這一天平分了整個秋季的天數，所以稱之為「秋分」。
聯合新聞網推出「二十四節氣的小常識Q&A遊戲」，內容涵蓋文學、地理、民間習俗、農漁業、宗教信仰等各層面知識，做完測驗之後你會發現原來二十四節氣與我們的生活息息相關。
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