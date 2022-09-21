心臟權威姜必寧享耆壽93歲 擔任三任總統御醫最為人知

專攻心臟科的台北榮總前副院長姜必寧今天逝世，享耆壽93歲。姜必寧最為人知的事，為曾任蔣介石、嚴家淦及蔣經國前後三任總統御醫。

姜必寧42歲時，以心臟專家加入前總統蔣介石的醫療小組，幾年後，蔣介石過世，他升任前總統嚴家淦和蔣經國的醫療小組召集人。

台北榮總院長陳威明說，姜必寧對北榮心臟內科建立功勞甚巨，更是敬重、敬仰的老師及前輩，其栽培許多年輕學子，讓無數醫師在台灣各領域發光、發熱，於國內心臟科領域貢獻卓越。

姜必寧於1978年至1988年間，擔任前總統蔣經國的醫療小組召集人，當時蔣經國患有糖尿病、視網膜出血、腿部神經性變化、心臟等多重併發症，他為了守護元首健康須24小時待命，深怕蔣經國健康臨時惡化。

身為姜必寧於台北榮總擔任內科部主任的第一屆總醫師，現為振興醫院新陳代謝科及營養治療科主任蔡世澤說，姜必寧可說是「大宗師」、「大國手」，他以此來紀念老師。大國手是因為因為姜必寧不只看了許多病人，更曾經擔任三任總統御醫；大宗師是他不僅在北榮心臟科開宗立戶，更領導了北榮臨床醫學研究中心， 還創辦了陽明醫學院臨床醫學研究所，於30、40年前即開始提倡培養醫師科學家，讓北榮從服務導向的醫院，轉向重視教學及醫學研究的訓練及風氣，可說是反轉了北榮當時發展的軸線。

蔡世澤說，姜必寧在擔任御醫期間已有豐富經驗，對於整合醫療十分關注，並讓年輕醫師共同參與醫療小組，同時也十分傾聽年輕醫師的意見，透過互相學習，年輕醫師從他身上學到許多做人、做事的態度，是名副其實的經師人師。蔡世澤跟隨姜必寧學習整合醫療，從中引發對糖尿病重症照護、營養支持領域的興趣。

蔡世澤說，姜必寧文采很好、學識淵博，老年更是不中斷學習，還請老師到家中教電腦、編輯及攝影，真的是不可多得的一位楷模醫師。

回顧姜必寧一生，33歲時考取公費赴英國倫敦大學心臟研究院及英國國立心臟醫院專攻心臟學，留英返台後，在三軍總醫院發展當時國內最先進的心導管手術，並於1965年當選十大傑出青年。

姜必寧於1969年在美國「內科醫學」雜誌發表關於「心室早期收縮與冠狀動脈關係」的論文、1970年發表於美國心臟學會權威雜誌「循環學」的「猝死的原因，1975年前，這兩篇論文都被列為醫學索引中，十大最常被引用的論文，奠定他在心臟科領域的權威地位。姜必寧也曾在美國前總統布希1992年前往新加坡、南韓、日本等國家訪問時，因台灣位於飛行航區，姜必寧還被指定為台灣地區的待命醫師。