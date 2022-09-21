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國科會明年成立TACC 強化資安國際科技交流

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國科會主委吳政忠今日接見捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」德拉霍斯主席（Jiří Drahoš）、捷克科學院院長札齊馬洛娃等文化、科技、教育專家。圖／國科會提供
國科會主委吳政忠今日接見捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」德拉霍斯主席（Jiří Drahoš）、捷克科學院院長札齊馬洛娃等文化、科技、教育專家。圖／國科會提供

國科會主委吳政忠今日接見捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」德拉霍斯主席（Jiří Drahoš）、捷克科學院院長札齊馬洛娃等文化、科技、教育專家，討論兩國的資安和防疫等科技合作。吳政忠向訪團說，規畫明年成立台灣資安科技研究中心（TACC），讓台灣成為資安科研關鍵夥伴，期盼深化資安、防疫科技合作。

國科會表示，台捷兩國已建立密切科技合作，國科會與捷克科學院、捷克科學基金會與捷克技術署簽定雙邊合作協議，每年定期徵求雙邊合作申請案，共同補助合作研究及人員交流計畫。由雙方輪流主辦的「臺捷科技日」，已是台捷產官學界在研究及技術移轉交流的重要對話平台。

本次除交流資安科技、防疫科學，國科會表示，歐盟共同設施ELI Beamlines研究中心去年與我國「國家同步輻射研究中心」簽訂MOU，該中心主任ELI Beamlines哈維塔（Roman Hvězda）亦為此次訪團成員，此行也就未來雙方研究合作課題、人員交流與用戶光源實驗設施平台共享等交換意見。

國科會指出，此行也安排捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）與副館長斯特利（Michal Stehlík）與我國故宮博物院院長與國立臺灣博物館館長分別簽署MOU，就雙方文物互展活動建立合作及文物保護機制。訪團後續也將參訪國家實驗研究院、新竹科學園區，以及資安及防疫科技相關單位。

捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」德拉霍斯主席（Jiří Drahoš）。圖／國科會提供
捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」德拉霍斯主席（Jiří Drahoš）。圖／國科會提供
國科會主委吳政忠。圖／國科會提供
國科會主委吳政忠。圖／國科會提供

資安 捷克 國科會

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