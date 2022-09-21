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膝傷惡化軟骨「不見了」 6旬婦抽幹細胞修補獲新生

中央社／ 台北21日電

69歲張姓婦人跌倒膝蓋受傷，治療後反覆發炎、積水，更惡化到軟骨「不見了」，生活受衝擊。經醫師建議接受軟骨前驅細胞修補術後恢復行動自如，又能上山踏青，讓她直呼像做夢。

基督復臨安息日會醫療財團法人台安醫院今天上午舉行「關節軟骨缺損的修補」記者會，分享修補軟骨缺損的案例成果。

69歲張姓婦人現身表示，她在去年底跌倒導致左膝關節受傷，治療後反覆發炎、積水，嚴重惡化到軟骨缺損，不但無法出外踏青，連走路、上下樓梯都讓她痛不欲生。

張婦說，今年在醫師建議下接受軟骨前驅細胞修補術治療，一開始聽到要抽骨髓有點怕，但術後當天就能下床、3天就拆石膏，至今持續追蹤，活動情況良好，簡直像做夢，現在活動自如，重拾每週到陽明山健走活動。

台安醫院骨科教授劉華昌指出，膝關節伸直彎曲每天大概1萬次，在關節鏡的檢查中，約60%的病人有軟骨缺損，這些缺損主要是因外傷、退化性關節炎、骨壞死或解離性骨關節而造成。

劉華昌表示，在1743年的醫學文獻中，就已經得知軟骨因為沒有血管，缺損無法自行修復，軟骨缺損好比馬路上面缺了一塊柏油，地基都露出來了，若不修補，缺損就會越來越大。

目前治療軟骨缺損的方法，輕度及中度可打玻尿酸、高濃度血小板血漿（PRP），至於重度的軟骨缺損一定要用軟骨細胞修補，否則無法治癒，但挖取自體軟骨的修補術如同挖東牆補西牆。

劉華昌說，院內在2021年通過衛福部特管辦法核准，以「軟骨前驅細胞修補術」治療膝關節軟骨缺損，將骨髓幹細胞增生放大100倍後，分化成軟骨前驅細胞；手術時間約30分鐘，術後以石膏固定2到3天，即可恢復日常活動。

由於軟骨前驅細胞修補術價格不便宜，劉華昌表示，膝關節軟骨缺損依嚴重程度分為1到4級，軟骨前驅細胞修補術建議第4級的重度情形使用，另根據特管法核准內容，目前僅適用於缺損面積4平方公分以下，如缺損面積過大者，則需考慮置換人工膝關節。

膝關節 醫師

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