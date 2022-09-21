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運具加速電動化 北市油電混合、純電動汽車占7.7%
為落實減碳行動，邁向零碳宜居城市，台北市政府加速推動運具電動化。依交通部公路總局統計，111年7月底台北市汽車登記計82.5萬輛，其中油電混合汽車5.6萬輛、純電動汽車0.8萬輛，兩者合計占汽車登記數7.7%，較上年同期成長2.1個百分點；同期機車登記94.6萬輛，其中純電動機車6.9萬輛，占機車登記數7.3%。
北市主計處統計，111年7月底，台北市電動汽機車登記計13.3萬輛，其中油電混合汽車5.6萬輛、純電動汽車0.8萬輛，純電動機車6.9萬輛；與103年底比較，以純電動汽車成長97倍增幅最大。另111年1月至6月電動機車於市有停車位免費停車計170.0萬次、優惠金額達3399.3萬元，均較上年同期增加六成九。
若與103年底比較，油電混合汽車增加3.9萬輛（2.2倍）、純電動汽車增加0.8萬輛（96.8倍）、純電動機車增加6.5萬輛（15.8倍），成長幅度以純電動汽車增幅最大。
為建構友善綠運輸環境，台北市政府積極增設電動汽機車充電停車位。依台北市政府交通局統計，111年6月底市有電動汽機車充電停車位格數計587格，較上年同期增加87格（17.4%）；其中汽車停車位455格、機車停車位132格。
另外，為鼓勵民眾使用電動機車，市府就轄管市有停車位提供電動機車免費停車優惠，111年1月至6月電動機車免費停車計170.0萬次，優惠金額達3399.3萬元，分別較上年同期增加69.3萬次(68.9%)、1386.5萬元(68.9%)。
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