台灣工藝進軍國際 木凳、藍染登上巴黎設計展

為讓我國工藝文化產業進軍國際市場，國立台灣工藝研究發展中心今年創新模式，與對外貿易發展協會合作，鎖定全球具規模及影響力的「巴黎時尚家居設計展」，將藍染、木凳等結合生活元素展出，成功被國際看見，吸引國外廠商洽詢合作。

工藝中心指出，巴黎時尚家居設計展（Maison et Objet Paris）是全球公認在家具家飾設計產業最具規模及影響力，且不容錯過的創意生活、設計趨勢及產品的指標性展覽，今年因此與我國對外貿易發展協會合作策展參加，力求進軍國際市場。

今年的M&O Paris秋季展共7個展廳，全展總計有2269個品牌參展，吸引147國設計師或廠商等前來觀展，位在7號展廳「Signature」的「台灣工藝館」展覽以數列式木格柵的陳列空間設計，向各國買家展現台灣工藝文化價值及多元面向。

工藝中心主任張仁吉說，台灣今年展品橫跨金工、陶藝、染織、木藝、漆藝及當代數位工藝等，更將台灣元素結合生活，像是將藍染漸層用於掛鐘、將鐵窗花元素與傳統木凳記憶合創、還有廢棄五金零件與材料回收再製等生活工藝精品。

而因我國工藝文化產業將傳統工藝技法與各種材料的運用都具體完美實踐，同時具友善環境、節能減碳、綠色永續的概念，都令觀展者驚艷，成功吸引國際目光，就連美國現代藝術博物館的代表、法國知名建築師Jean Nouvel等都造訪肯定。

張仁吉更表示，美國知名室內設計公司Vintage & Design、國際電商平台Boutique shop、GOODMOODS、Rendez Vous Deco等及線上畫廊SINGULART在此次參展選物及洽詢未來合作，國際知名設計雜誌Glocal Design Magazine、Dezeen等也報導詢問。