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機器扯斷臂...移工休克命危 醫連夜大搶救接回

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院骨科部顯微肢體重建團隊以「斷臂再植」手術，經長達11小時跨夜搶救，成功接回外籍移工斷臂。圖／中國附醫提供
中國醫藥大學附設醫院骨科部顯微肢體重建團隊以「斷臂再植」手術，經長達11小時跨夜搶救，成功接回外籍移工斷臂。圖／中國附醫提供

22歲的移工在中部工廠擔任技術員，7月底作業不慎，左手臂從肩膀以下遭機器扯斷，一度休克命危送醫搶救，轉院由中國醫藥大學附設醫院骨科部顯微肢體重建團隊以「斷臂再植」手術，輸血3000cc，經長達11小時跨夜搶救，成功接回斷臂，後歷經八次重建手術，預後情況良好，手臂已能轉動。

中國附醫骨科部顯微肢體重建團隊主任邱詠証醫師說，搶救斷肢皆分秒必爭，團隊爭取時間合力精密重建神經與血管，精細度與困難度極高，接獲急診緊急會診後，旋即召集顯微重建團隊，立刻備妥開刀房並聯繫麻醉科，以最短的時間將患者送入手術室。

邱詠証指出，由於斷臂再植手術必須重新接合手臂的骨頭、動靜脈血管、神經、韌帶及肌腱，特別是要在機器扯斷後遭受汙染的斷臂中，由醫師透過顯微鏡下精準辨別出每條神經的功能及血管的健康程度，除了需要精湛的手術經驗，也因執行時間冗長，在體力的要求上也比一般手術高，術後還要有強大的照護團隊做後盾，不分晝夜悉心照料病患，使其傷口日趨穩定。

邱詠証說，這是他二十多年臨床看到最嚴重的上肢體被撕裂，過程中大量輸血3000cc搶救生命，相當於人一半的血量，手術長達11小時，共接了3條神經及4條血管（1動脈、3靜脈），並完成肱骨骨折的處理，術後再將患者轉送至加護病房密切監測，包含再植後手臂的血流狀況、傷口感染情形，以及有無發生肌肉腫脹壞死。

邱詠証指出，這名移工患者術後住加護病房12天後，經醫師評估狀況穩定，再轉至骨科病房，總住院時間近兩個月，共歷經八次重建手術，每一段過程都是挑戰，恢復情況良好，手臂已經能轉動，還要等第三個月，再觀察手指的活動。

中國醫藥大學附設醫院骨科部顯微肢體重建團隊以「斷臂再植」手術，經長達11小時跨夜搶救，成功接回外籍移工斷臂。圖／中國附醫提供
中國醫藥大學附設醫院骨科部顯微肢體重建團隊以「斷臂再植」手術，經長達11小時跨夜搶救，成功接回外籍移工斷臂。圖／中國附醫提供

手術 患者 醫師

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