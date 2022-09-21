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雙十連假訂房減5成 花東鐵路震斷搶修至明年？台東觀光恐比疫情更慘

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣觀光協會理事長潘貴蘭今天前往縣議會陳情時說，地震發生後，雙十連假訂房直接減5成，各旅宿業者這幾天紛紛接到退訂房的電話，若花東鐵路修復需半年，適逢觀光旅遊淡季，再延後到明年春節假期，這對台東觀光絕對帶來嚴重衝擊，會很慘。記者尤聰光／攝影
台東縣觀光協會理事長潘貴蘭今天前往縣議會陳情時說，地震發生後，雙十連假訂房直接減5成，各旅宿業者這幾天紛紛接到退訂房的電話，若花東鐵路修復需半年，適逢觀光旅遊淡季，再延後到明年春節假期，這對台東觀光絕對帶來嚴重衝擊，會很慘。記者尤聰光／攝影

台東受到917、918地震影響，花東鐵路受損中斷搶修，其中台鐵預估新秀姑巒溪橋修復需半年以上時間，台東觀光業者憂心衝擊觀光，籲請政府給予交通補助。台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，「淡季期間遇交通受阻，會更慘」。

潘貴蘭今天前往縣議會陳情時說，地震發生後，雙十連假訂房直接減5成，各旅宿業者這幾天紛紛接到退訂房的電話，若花東鐵路修復需半年，適逢觀光旅遊淡季，再延後到明年春節假期，這對台東觀光絕對帶來嚴重衝擊，會很慘。

917、918地震影響，台鐵局目前評估花東間3座受損鐵路橋梁，其中新萬里溪橋、客城1號橋預估可於9月底前完成修復，新秀姑巒溪橋受損嚴重，可能需較長的時間，約估可能6個月以上。雖以類火車接駁因應，但恐降低民眾出遊台東意願。

「花東交通不通恐會比疫情期間還更慘！」張姓旅宿業者說，絕大多數旅客都是搭東部幹線到台東，很少人花更多時間搭西部幹線轉搭南迴線到台東，交通中斷的影響遠比疫情的影響來的大，政府應該拿出配套政策協助台東觀光產業，將損失降低。

縣議會議長吳秀華、議員陳宏宗、王文怡今天議會總質詢呼籲中央給予交通上的協助，縣長饒慶鈴及立委劉櫂豪也以積極向中央爭取增開南迴線班次、加開台北往返台東航線飛機，以及研議台東居民或旅客交通費用補貼，希望能減緩鐵路在搶通前對台東各項的衝擊。

台東受到917、918地震影響，花東鐵路受損中斷搶修，其中台鐵預估新秀姑巒溪橋修復需半年以上時間，台東觀光業者憂心衝擊觀光。本報資料照片
台東受到917、918地震影響，花東鐵路受損中斷搶修，其中台鐵預估新秀姑巒溪橋修復需半年以上時間，台東觀光業者憂心衝擊觀光。本報資料照片

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