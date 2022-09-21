網友眼尖無人機群試飛大國旗有「破洞」 故宮南院：3架未飛出去

國慶焰火昨晚在故宮南院園區外西側台糖地試放，逾千名民眾驚呼連連，觀眾及攝影迷將焰火精彩照陸續貼上網路社群，有眼尖的網友發現，無人機群飛壓軸「史上最大國旗」圖案，出現「破洞」。故宮南院證實，有3架未飛出去，臨時通知配合焰火試飛，廠商出動無人機群，有3架未飛出去。

國慶日也是故宮院慶生日，故宮南院無人機群飛暑假展演3場，國慶日擔網加演焰火施放前的暖場表演，昨晚臨時通知配合焰火試飛，廠商出動無人機群，有3架未飛出去，國慶日表演不同編曲表演，不會再發生無人機飛不出去情形，國慶日晚間6點半到7點半表演。

網友發現空中亮相的巨大國旗有破洞，質疑有問題，故宮南院說，無人機秀「史上最大國旗」，面積1.2公頃、約29座籃球場大小，由500架無人機群飛，呈現史上最大的中華民國國旗，放閃南院夜空，預告2022國慶焰火在南院。