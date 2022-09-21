921國際失智症日 醫師：12項危險因子要避免

9月21日是國際失智症日，成大失智症中心主任白明奇表示，目前國際研究認為失智症有6成與基因等天生因素有關，但是4成是後天環境造成，其中有12項危險因子，空汙與聽力損傷都列入，值得關注。

白明奇表示，英國醫學期刊Lancet於2020年公布的研究報告指出，阿茲海默症的成因有6成是先天性或仍未明瞭，4成則是可能與後天環境有關。這4成後天環境因素中共有12項危險因子。

研究報告顯示，12項的危險因子，也是可以遠離失智症的對策，包括：控制糖尿病、治療高血壓、避免頭部外傷、戒菸、減少空氣汙染、避免中年肥胖、經常保持運動、降低憂鬱發生、避免過量飲酒、治療聽損或配戴助聽器、維持常態社交與高度學習。其中比較特別的是聽力受損，絕不能輕忽。

白明奇表示，目前很多研究都在尋找治療失智症的方法，但是結果顯示當病人的認知功能逐一出現退化異常，被醫師診斷為失智症時，大腦已經被破壞得差不多了。這也是為何根治失智症的臨床試驗多會失敗的主要原因。

一項顯性遺傳阿茲海默症家族帶因者的研究，長期追蹤大腦中的乙型類澱粉(β-amyloid)蛋白、腦脊髓液中的乙型類澱粉蛋白與滔(τ)蛋白、大腦海馬迴的容積、神經元利用葡萄糖的代謝，以及臨床失智嚴重度。結果顯示，這6個指標的起點，集中在病人被診斷為阿茲海默失智症的20年前，也就是患者失智症的發展有一段很長的時間，等到有症狀出現被發現，要治療為時已晚，所以及早預防有其重要性。

他提出「三動兩高」的觀念，頭腦要動、休閒活動、有氧運動、高度學習與高抗氧化。他的失智症特別門診的診療桌上，放了一個印著健腦丸的鐵盒，當病人問哪裡可以買到這盒健腦丸，他就會指著旁邊寫著「運動、互動、做家事」的立牌，告訴他們「做這三件事，等於吃健腦丸」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康