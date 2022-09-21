中市府推「城中城導覽小旅行」 1人即可成團飽覽5歷史景點

中市觀旅局為推廣舊城區觀光發展，藉著「台灣好行-台中時尚城中城線」，規畫一系列導覽小旅行，民眾即日起可透過網路或電話預約報名，1人即可成團，最多20人，僅需負擔少許車資，即可飽覽5處台中歷史景點，深度體驗「人文台中」。

觀旅局長韓育琪表示，「城中城」線自去年9月開行，提供包含「中、英、日、韓、印、泰、越」等七種，最多語種的旅遊摺頁，及E化導覽服務，持續推廣沿線景點、完善旅遊導覽服務的多元性，希望藉由導覽小旅行的方式，以專人方式與旅客互動、解說，帶領旅客更深入探索沿線景點及台中舊城區當地歷史文化。

觀旅局提到，此次導覽小旅行服務，每週六下午2時於台中火車站集合，導覽時間約3.5小時，以搭乘好行公車，搭配定點導覽服務，沿線遊覽台中驛鐵道文化園區，歡迎大家踴躍參與。