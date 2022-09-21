快訊

廖老大突拋震撼彈「即刻退網」 不再直播原因曝光！

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

大腹便便隱形凶手 研究證實睡眠不足真的會變胖

中央社／ 台北21日電

現代人熬夜成常態，但很多人不知道，睡眠不足會讓脂肪堆積在腹部，造成腰圍增加，根據最新研究證實，缺乏良好的睡眠會導致腹部脂肪、腹部臟器脂肪增加，提高慢性病風險。

台北中山醫院婦產科主治醫師王羚今天透過新聞稿分享，美國明尼蘇達州梅約醫學院（Mayo Clinic）今年4月發表研究證實，不論是年輕、苗條或健康的受試者，只要減少睡眠一段時間，每天的熱量攝取、體重微增、腹部脂肪都會增加，主要堆積內臟周圍，尤其是腹部脂肪，而非過去認為會堆積在表皮或皮下組織。

王羚說，研究更發現，在隨機控制與對照組的交叉研究，缺乏良好的睡眠，會導致腹部脂肪9%增加、腹部臟器脂肪11%增加，重要的是，即使後續把缺乏的睡眠時間補回來，熱量攝取減少，體重雖下降，但內臟脂肪依然會持續增加。睡眠不足是肥胖、心血管、新陳代謝疾病好發的危險因子。

王羚進一步解釋，這份研究是把12名健康成年人隨機分配到1天只有4小時睡眠的實驗組，和正常睡眠9小時的對照組，進行21天睡眠監測和各項指標檢查，21天結束後回歸3個月正常生活，兩組互換再監控21天。

研究過程，兩組可自由選擇食物攝取，研究人員發現，實驗組每天會額外攝取至少300卡熱量，其中蛋白質攝取增加13%、脂肪17%，這項研究更發現一個有趣的現象，是實驗組研究對象的熱量消耗在適應期、實驗期、彌補期，都沒有太大的差異。

長時間睡眠不足會導致內臟脂肪逐漸積累擴張，王羚強調，睡眠不足與體重及脂肪堆積影響嚴重，呼籲無法改變睡眠長度和模式的民眾，應節制飲食及養成規律運動習慣，以維持身體健康，減少臟器脂肪堆積、心血管疾病及糖尿病好發率。

睡眠 脂肪

延伸閱讀

朱芯儀曝重建手術過程　捨乳頭乳暈切腹部肉填胸「傷口照」曝光

練不出腹肌該增肌or減脂？ 專家曝1原因害肚子肉擠出：2招效果看得見

潤娥打臉「胖10公斤」謠言！《黑話律師》哭戲演技炸裂　愛吃健康食物意外養成不發胖體質

松坂肉到底是豬的哪個位置？專家解析豬肉部位和適合料理方式

相關新聞

「幹細胞療法」可治膝關節軟骨破損 術後應避激烈運動

一般人每天膝關節會彎曲達1萬次，外傷、退化性關節炎、骨壞死或解離性骨軟骨炎，都可能導致軟骨缺損。台安醫院骨科主治醫師劉華...

一人「中鏢」2次！高雄民眾4度就醫 先確診後染登革熱

高雄市前鎮區今天再新增1例本土登革熱確定病例，全市至今累計達17例，病患住前鎮區瑞豐里，9月初曾確新冠肺炎，13日開始有...

食藥署：新一代糖尿病降血糖藥 恐引急性胰臟炎

國內超過220萬糖尿病患者，而糖尿病藥物發展快速，近年2款新型降血糖藥物「SGLT-2抑制劑」和「GLP-1受體促效劑」...

【二十四節氣QA】2022「秋分」節氣到！這些生活智慧你一定要懂

本周五（9月23日）進入「秋分」的節氣，屆時太陽直射赤道，晝夜等長，天氣將逐漸轉涼。待過了秋分後，北半球的黑夜漸長白晝漸短，南半球則與之相反，這就是「秋分」命名的由來之一；另一個說法則是因為這一天平分了整個秋季的天數，所以稱之為「秋分」。

鳥鳥不見了 12歲小胖子「弟弟」深埋脂肪裡

「割包皮」與否是許多男性曾遇過的問題，近年突破性進展的包皮槍手術，相較傳統環切手術，傷口更平整美觀，出血少，術後腫痛減少...

週末前北部偏涼由乾轉濕 竹苗嘉南留意清晨低溫

氣象局今天表示，週末前大致受東北風影響，北部由乾轉濕、氣溫偏涼，竹苗、嘉南清晨留意輻射冷卻帶來的低溫；目前海面上雖觀察到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。