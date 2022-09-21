大腹便便隱形凶手 研究證實睡眠不足真的會變胖

現代人熬夜成常態，但很多人不知道，睡眠不足會讓脂肪堆積在腹部，造成腰圍增加，根據最新研究證實，缺乏良好的睡眠會導致腹部脂肪、腹部臟器脂肪增加，提高慢性病風險。

台北中山醫院婦產科主治醫師王羚今天透過新聞稿分享，美國明尼蘇達州梅約醫學院（Mayo Clinic）今年4月發表研究證實，不論是年輕、苗條或健康的受試者，只要減少睡眠一段時間，每天的熱量攝取、體重微增、腹部脂肪都會增加，主要堆積內臟周圍，尤其是腹部脂肪，而非過去認為會堆積在表皮或皮下組織。

王羚說，研究更發現，在隨機控制與對照組的交叉研究，缺乏良好的睡眠，會導致腹部脂肪9%增加、腹部臟器脂肪11%增加，重要的是，即使後續把缺乏的睡眠時間補回來，熱量攝取減少，體重雖下降，但內臟脂肪依然會持續增加。睡眠不足是肥胖、心血管、新陳代謝疾病好發的危險因子。

王羚進一步解釋，這份研究是把12名健康成年人隨機分配到1天只有4小時睡眠的實驗組，和正常睡眠9小時的對照組，進行21天睡眠監測和各項指標檢查，21天結束後回歸3個月正常生活，兩組互換再監控21天。

研究過程，兩組可自由選擇食物攝取，研究人員發現，實驗組每天會額外攝取至少300卡熱量，其中蛋白質攝取增加13%、脂肪17%，這項研究更發現一個有趣的現象，是實驗組研究對象的熱量消耗在適應期、實驗期、彌補期，都沒有太大的差異。

長時間睡眠不足會導致內臟脂肪逐漸積累擴張，王羚強調，睡眠不足與體重及脂肪堆積影響嚴重，呼籲無法改變睡眠長度和模式的民眾，應節制飲食及養成規律運動習慣，以維持身體健康，減少臟器脂肪堆積、心血管疾病及糖尿病好發率。