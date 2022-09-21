APEC數位健康照護研討會登場 創新醫療讓國人健康受惠

衛福部健保署舉辦「APEC數位健康照護與創新研討會」今天正式登場，藉此機會將台灣數位健康照護經驗與其他經濟體分享，幫助與會者了解台灣的強項，開拓未來進一步合作契機。

健保署長李伯璋說，此次會議主軸是數位健康照護，特別是新冠疫情期間，改變了醫療生態，如確診患者、慢性病人的就醫障礙，均可以使用遠距醫療、視訊診療作為取代，另於民眾到藥局購買口罩、快篩試劑等也都是利用數位醫療系統。

李伯璋說，若數位醫療持續發展，有利於政治、經濟的穩定，因此數位醫療的重要性，應是讓醫療人員工作快樂，提升民眾健康照顧。

李伯璋表示，台灣數位科技十分進步，但病人以往習慣到醫院、診所就醫，而不常使用遠距醫療或視訊診療，但受到疫情影響，醫療生態迅速改變，不得不採用創新模式，藉由國內半導體產業可以研發更多技術，讓國人健康醫療受惠。