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APEC數位健康照護研討會登場 創新醫療讓國人健康受惠

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
李伯璋說，數位醫療發展有利政治、經濟穩定，並讓醫療人員工作快樂，提升民眾健康照顧。記者沈能元／攝影
李伯璋說，數位醫療發展有利政治、經濟穩定，並讓醫療人員工作快樂，提升民眾健康照顧。記者沈能元／攝影

衛福部健保署舉辦「APEC數位健康照護與創新研討會」今天正式登場，藉此機會將台灣數位健康照護經驗與其他經濟體分享，幫助與會者了解台灣的強項，開拓未來進一步合作契機。

健保署長李伯璋說，此次會議主軸是數位健康照護，特別是新冠疫情期間，改變了醫療生態，如確診患者、慢性病人的就醫障礙，均可以使用遠距醫療、視訊診療作為取代，另於民眾到藥局購買口罩、快篩試劑等也都是利用數位醫療系統。

李伯璋說，若數位醫療持續發展，有利於政治、經濟的穩定，因此數位醫療的重要性，應是讓醫療人員工作快樂，提升民眾健康照顧。

李伯璋表示，台灣數位科技十分進步，但病人以往習慣到醫院、診所就醫，而不常使用遠距醫療或視訊診療，但受到疫情影響，醫療生態迅速改變，不得不採用創新模式，藉由國內半導體產業可以研發更多技術，讓國人健康醫療受惠。

此次研討會以「資訊驅動創新」共討論4個主題包括「健康照護的數位轉型與創新」、「後疫情時代的新健康政策及其挑戰」、「遠距醫療與醫院的未來」，以及「人工智慧在健康照護上的實踐」。除了來自美、馬、泰、澳、菲、日、韓等國專家出席外，國內產官學界代表，包括台灣大學、成功大學、台北醫學院、林口長庚醫院及廣達電腦等專家也參與會議。

APEC數位健康照護與創新研討會」今天登場，來自美、馬、泰、澳、菲、日、韓等國專家出席。記者沈能元／攝影
APEC數位健康照護與創新研討會」今天登場，來自美、馬、泰、澳、菲、日、韓等國專家出席。記者沈能元／攝影

疫情 遠距 李伯璋 衛福部 APEC

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