本周五入秋分 命理師籲這四生肖注意健康

本周五進入24節氣中的「秋分」，北半球出現晝短夜長現象，人體陽氣轉為陽氣減弱、陰氣增強的趨勢。命理師楊登嵙表示，民眾肝部與血壓控制要注意，天氣降溫容易增加中風、頭暈現象，可以靠簡單飲食滋潤身體。

楊登嵙指出，2022年「秋分」這半個月，健康要注意的生肖是屬牛、兔、蛇、雞，容易過度勞累引起神經緊張，失眠多夢的毛病，需要多放鬆休息。

以下依照食衣住行育樂建議「秋分」開運養生與禁忌：

一、食的養生與禁忌

1.秋分時節，補肺益氣最重要，飲食上多吃滋陰潤肺、養陰生津的食品。

2.秋分清潤、溫潤的食物，比如芝麻、蜂蜜、核桃、糯米等；蓮藕、蘋果、葡萄、甘蔗、石榴、秋梨、柑橘等，都是除燥養陰的調養佳品。

3.秋氣燥，宜以潤其燥。要多喝開水、淡茶、果汁飲料、豆漿、牛奶等流質，有效的養陰潤燥。

4.秋蟹上市，但螃蟹性寒不宜多吃，淺嘗即可。食用時注意不要和柿子、生梨等寒性水果一起食用。

5.適量食用辛酸味、甘潤或具有降肺氣功效的蔬菜水果，特別是白蘿蔔、胡蘿蔔。

二、衣的養生與禁忌

由於天氣轉涼，晝夜溫差大，人的免疫力和抵抗力也會下降，最好的服裝是上衣兩件套，洋蔥式穿法，中午秋陽燥熱脫掉外衣，早晚冷可及時穿上。

三、住的養生與禁忌

1.人體在睡眠狀態下對環境變化適應能力降低，易受風邪侵襲。睡覺注意保暖，不讓風直吹身體。

2.睡覺時，用被子蓋住肚子和膝蓋，以免受涼。

四、行的養生與禁忌

俗話說，「春困秋乏」，秋季必須保證足夠的睡眠，人才能恢復體力，增強肌體免疫力。早睡早起，睡好子午覺（子時：晚上23至01點，午時：中午11至13點）。

五、育的養生與禁忌

1.秋分養生，宜動不宜靜，動起來才能幫助氣血收養，此時空氣質量佳，多出外走走既可鍛鍊身體，讓人神清氣爽。

2.除了快步走、慢跑之外，登高遠眺很容易趕走憂鬱、惆悵等不良情緒。

3.老年人可多做伸展運動。

六、樂的養生與禁忌

秋分時的養生，情緒占居多數，應讓情志平和，培養樂觀的情緒。情感起伏會引起氣血紊亂，導致失眠，對身體造成損害。