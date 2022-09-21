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台中科博館921地震教育園區 今起免費參觀5天

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
科博館921地震教育園區及車籠埔斷層保存園區9月21日至9月25日可免費入場參觀。圖／921地震教育園區提供
科博館921地震教育園區及車籠埔斷層保存園區9月21日至9月25日可免費入場參觀。圖／921地震教育園區提供

近日地震頻繁，如何逃生與應變成為話題。台灣位於板塊交界帶，防災教育及水土保持宣導不容忽視，國立自然科學博物館921地震教育園區連續2年，攜手行政院農委會水土保持局共同舉辦「保水保土保安康—9愛3保嘉年華」，9月25日上午登場；科博館921地震教育園區及車籠埔斷層保存園區9月21日至25日免費入場參觀。

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，921地震教育園區及車籠埔斷層保存園區9月21日至9月25日免費入場參觀，兩個園區保存了23年前地震斷層現場的視覺震撼，還有專業的防災知識解說，台灣地震頻繁，前幾日東部地震造成大樓倒塌、火車出軌，許多民眾一時之間會驚慌失措，掌握完整的地震防災知識至關重要。

焦傳金說，因應國家防災日，今年精心設計一系列跨域防災節目，9月25日活動當天邀請小黑人劇團進行偶劇演出，搭配改編自水保局繪本「土精靈，怎麼了？」，以輕鬆、歡樂的表演氛圍，讓大、小朋友了解環境保育議題的重要性。

「9愛3保嘉年華」有3大豐富多元市集，深厚文化底蘊的「農村再生市集」精選中部好物展售攤位，感受農村活力蛻變；富含在地特色的「在地小農市集」，嚴選霧峰區友善耕種小農，讓消費者直接面對生產者，接觸多樣化農產；還有可愛吸睛的「胖卡行動餐車」進駐。

嘉年華會也聯合農委會水土保持局、嘉義農業試驗所、及北中南東等各縣市政府的防災相關單位設立「防災跨域攤位」，利用趣味遊戲、互動體驗、科普傳播方式，讓民眾了解防救災知識，當天只要通過各關卡考驗，集滿5個印章可參加「防災大禮包」抽獎活動，完成14個關卡可立即兌換獎品。

「9愛3保嘉年華」活動當日將發放集章卡，集滿5個章可參加「防災大禮包」抽獎活動，完成14個關卡可立即兌換獎品。圖／921地震教育園區提供
「9愛3保嘉年華」活動當日將發放集章卡，集滿5個章可參加「防災大禮包」抽獎活動，完成14個關卡可立即兌換獎品。圖／921地震教育園區提供

地震 農委會 博物館

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