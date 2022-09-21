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專家指颱風有機會生成 氣象局曝「這天起」雨增

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
23日晚起至24日基隆北海岸、大台北山區、東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片
23日晚起至24日基隆北海岸、大台北山區、東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興上午表示，預估今年15號颱風塔拉斯於本周四、周五有機率生成，預計朝日本移動；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮吳德榮則表示，歐洲模式預測周末巴士海峽的熱帶系統，發展為颱風的機率約為10％，但要注意周五晚間水氣明顯增加，北部、東半部有明顯降雨

中央氣象局預估，今明兩天菲律賓東方海面有機會發展成熱帶系統，但不一定會變成颱風，預估會往西穿過巴士海峽，周末則要注意水氣增多；並提醒西北太平洋上持續有颱風生成發展的機率，多留意氣象局所發布的最新氣象資訊。

氣象局說，周末東北風有再增強趨勢，且菲律賓東方海面低壓帶逐漸靠近使水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島降雨機率提高，都有局部短暫陣雨的機會；其中23日晚起至24日基隆北海岸、大台北山區、東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，而其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

颱風 氣象局 吳德榮

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