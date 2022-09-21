通訊診察治療辦法新制明年1月上路 增服務對象及開處方

衛福部健保署舉辦「APEC數位健康照護與創新研討會」今天正式登場，藉此機會將台灣數位健康照護經驗與其他經濟體分享，幫助與會者了解台灣的強項，開拓未來進一步合作契機。

衛福部次長石崇良表示，此次會議為新冠疫情2年多來，最大型的國際會議，共有6名外國講者實體參與，線上還有許多APEC專家、政府部門人員參與，8月他也代表衛福部參與APEC部長級會議，同時也舉辦世衛醫療相關的演講，這次是跟隨上次會議的成果，將台灣遠距醫療經驗與其他國家分享，而數位健康照顧與創新為現在於APEC、全球最熱門的議題，導入數位照顧後，讓醫療更沒有距離，且效能、效率更為提升。

石崇良說，如疫情期間病人人數多，但住院患者低於1%，其餘98%以上都是採居家照護，並透過遠距確診、領藥，因此，包括遠距醫療、智慧醫療將是下一波醫療體系變革的重點。

至於，遠距醫療於疫情後是否要更為擴及所有民眾？石崇良說，衛福部於2018年5月通過「通訊診察治療辦法」，當時各界對遠距醫療不熟悉，包括運用層面、處方開立等，但此波疫情後，在技術、接受度等方面均有提升，目前完成「通訊診察治療辦法」修正，最快9月、最遲10月就會預告，經過60天預告期收集各方意見後，預計年底前進行公告，明年1月1日正式上路實施。

石崇良說，原「通訊診察治療辦法」適用地區為山地、離島、偏僻地區，而5種診療情形包括急性住院病人出院後3個月追蹤、領有慢箋的住宿型長照機構住民；符合家庭醫師整合性計畫的病人；遠距或居家照護收案對象於治療後3個月內的追蹤；非本國籍但接受本國醫療的國際醫療患者。

石崇良表示，新修訂「通訊診察治療辦法」將擴大服務對象、服務內容及開放開立處方等，並增加適用傳染病流行及緊急事件，對象將放寬含慢性病人遠距醫療管理、矯正機關收容人、長照及身障等社福機構、末期病人的安寧療護等。同時確保病患就醫資訊於收集、傳輸、儲存、交換等的安全性，以符合加密規定及資安要求。

石崇良表示，以往通訊診察是針對山地、離島、偏僻地區民眾，而現在以病人需求為中心思考，只要有需求就可以導入通訊診察，但還需要資訊業者、醫療機構、基層診所、健保納入等一起合作，新制上路後可說是全民受惠。

健保署長李伯璋說，疫情期間，民眾及醫界對於使用遠距醫療進步非常快，新制一旦上路後，健保支付系統將與其接軌，適用對象包括複診、慢性病患者、癌症病人等，可以將居家、遠距醫療配合通訊診療做的更好。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，修正通訊診療辦法不只跟疫情有關，通訊診察也適用於後疫情時期，是衛福部正在修訂治療辦法針對穩定慢性病患、安寧照護病人、身障、社福機構住民、矯正機關收容人，還有緊急狀況，例如疫情時期，就醫不方便或因隔離入獄因素不便出來就醫的民眾，可以通訊診察維護治療權益和就醫方便，會循預告公告正式程序，年底前希望公布實施。