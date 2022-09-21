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餘震頻繁、國家級警報響引焦慮 「心安5字訣」緩解情緒
台東日前兩次分別規模6.4和6.8強震，至今餘震不斷，震度4級以上地區的民眾頻收到國家級警報，今天又適逢921國家防災日，上午9時21分再度發出國家級警報測試，有民眾感到心慌。醫師提醒，若引發緊張、失眠等焦慮症狀，可透過運動、攝取溫鮮奶或香蕉等舒緩情緒，持續1至2周未緩解，應尋求醫師協助。
衛福部草屯療養院指出，國家級警報響起，總讓人繃緊神經，也易使曾經歷震災的民眾產生焦慮症狀，因靜不下來，無法集中注意力，感到疲憊、肌肉酸痛，甚至失眠，雖屬正常狀態，但若情緒感受過於強烈或持續太久，影響生活就要注意。
而在地震頻繁的狀況下，內心恐懼、不安、焦慮的情緒恐會持續一陣子，當壓力源未能快速解除，要懂得心理調適，草療臨床心理科主任黃裕達建議，依照國際災難創傷專家史蒂芬霍布福爾的心安5字訣「安、靜、能、繫、望」舒緩情緒。
黃裕達說，「安」促進安全，確保環境安全，營造內心的安全感，降低因地震帶來的創傷壓力反應；「靜」促進平靜與鎮定，面對突發未知的事件易有負面情緒、失眠或頭痛等身心症狀，可從事讓自己感到平靜安定的休閒活動，有助舒緩心情。
「能」提升自我效能，維持正常生活，確認飲食、睡眠、作息規律正常；「繫」保持聯繫，尋求親友陪伴與支持，互相表達感受與想法，獲取災難應變資訊；「望」心存希望，專注在能達成的目標上，避免不必要的自責，找到未來的希望感。
草療院長藍祚鴻也說，焦慮延續的時間長度通常和災情大小相關，若一直沉浸在焦慮情緒，建議應減少關切災情新聞，並自我觀察1至2周，腦海中仍持續浮現對地震的恐懼經驗，應尋求心身科專業協助，接受心理諮商，緩解心理創傷症狀。
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