婦人蛋白尿指數突拉高數十倍 醫查出竟罹患肝癌

1名63歲婦人患有糖尿病和慢性腎臟病，原罹有輕微蛋白尿，最近蛋白尿指數忽然飆升，因身體因素無法執行腎臟切片檢查，但經過一連串抽血及影像檢查，發現竟是肝癌，所幸經手術治療後，蛋白尿指數下降近一半，目前仍持續治療中。

長安醫院腎臟科主任阮國彰說，患者一開始的慢性腎臟疾病應該是糖尿病引起的，伴隨有輕微的蛋白尿。此次蛋白尿指數突然不尋常的拉高數十倍，不像一般糖尿病腎病變之病程，經過一連串相關的詳細檢查後，才查出是罹癌。因為病患本身沒有B型或C型肝炎，發生肝癌的機率少見。

他說，因其他疾病引發的嚴重蛋白尿（次發性腎病症候群），腫瘤是其中一個可能的因素。根據統計，肺癌、胃癌、攝護腺癌及血液相關的癌症較常見，只有一部分的患者在癌症經過治療後，蛋白尿的程度可以獲得改善。患者在治療前，沒有把握癌症跟尿蛋白相關，所幸治療後，第一次追蹤尿蛋白即有顯著的改善，目前仍持續門診追蹤中。

阮國彰說，腎臟裡頭有百萬個腎絲球，負責將身體產生的廢物從血液過濾到尿液，一旦腎絲球受傷，裡面的膜出現破洞，蛋白質就會由血液跑到尿液中，進而形成蛋白尿。一般蛋白尿常見於糖尿病患、高血壓患者或是長期使用止痛藥或是會可能造成腎臟損傷的藥物等，這類病患建議每3至6個月可以檢查一次。

他提醒，造成蛋白尿的原因相當多元，也是早期腎臟病的一個警訊。若尿液出現大小均勻、細緻的泡沫，且泡沫久聚不散，很有可能就是蛋白尿，建議可以立即找腎臟科醫師做進一步的檢查。