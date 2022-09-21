快訊

廖老大突拋震撼彈「即刻退網」 不再直播原因曝光！

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花東震災 公路總局：受災戶監理業務展延至明年3月底

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
918池上地震造成花東地區嚴重損害，為照顧災區民眾權益，公路總局公布0918地震受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施。記者余承翰／攝影
918池上地震造成花東地區嚴重損害，為照顧災區民眾權益，公路總局公布0918地震受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施。記者余承翰／攝影

9月18日台東池上發生芮氏規模6.8地震，造成花東地區嚴重損害。為照顧災區民眾權益，公路總局公布0918地震受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施。

公路總局說，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具之證明，相關包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等監理事宜，均可展延至明年3月31日前向公路監理機關申辦。

公路總局表示，另因地震致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具之證明文件，按修車日數減免之，請民眾於明年3月31日前提出申請。

此外，公路總局也提醒，如有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。

918池上地震造成花東地區嚴重損害，為照顧災區民眾權益，公路總局公布0918地震受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施。記者余承翰／攝影
918池上地震造成花東地區嚴重損害，為照顧災區民眾權益，公路總局公布0918地震受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施。記者余承翰／攝影
918池上地震造成花東地區嚴重損害，為照顧災區民眾權益，公路總局公布0918地震受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施。記者余承翰／攝影
918池上地震造成花東地區嚴重損害，為照顧災區民眾權益，公路總局公布0918地震受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施。記者余承翰／攝影

地震 交通違規 駕照

延伸閱讀

台東強震1404戶待復水 花東通報危險建物逾百件

台水：提供918台東大地震震災戶用水減免8項措施

台9線玉里大橋受創嚴重 北上線橋樑持續封閉

關懷花東震災！ISUZU提供震災車主維修減免

相關新聞

「幹細胞療法」可治膝關節軟骨破損 術後應避激烈運動

一般人每天膝關節會彎曲達1萬次，外傷、退化性關節炎、骨壞死或解離性骨軟骨炎，都可能導致軟骨缺損。台安醫院骨科主治醫師劉華...

一人「中鏢」2次！高雄民眾4度就醫 先確診後染登革熱

高雄市前鎮區今天再新增1例本土登革熱確定病例，全市至今累計達17例，病患住前鎮區瑞豐里，9月初曾確新冠肺炎，13日開始有...

食藥署：新一代糖尿病降血糖藥 恐引急性胰臟炎

國內超過220萬糖尿病患者，而糖尿病藥物發展快速，近年2款新型降血糖藥物「SGLT-2抑制劑」和「GLP-1受體促效劑」...

【二十四節氣QA】2022「秋分」節氣到！這些生活智慧你一定要懂

本周五（9月23日）進入「秋分」的節氣，屆時太陽直射赤道，晝夜等長，天氣將逐漸轉涼。待過了秋分後，北半球的黑夜漸長白晝漸短，南半球則與之相反，這就是「秋分」命名的由來之一；另一個說法則是因為這一天平分了整個秋季的天數，所以稱之為「秋分」。

鳥鳥不見了 12歲小胖子「弟弟」深埋脂肪裡

「割包皮」與否是許多男性曾遇過的問題，近年突破性進展的包皮槍手術，相較傳統環切手術，傷口更平整美觀，出血少，術後腫痛減少...

週末前北部偏涼由乾轉濕 竹苗嘉南留意清晨低溫

氣象局今天表示，週末前大致受東北風影響，北部由乾轉濕、氣溫偏涼，竹苗、嘉南清晨留意輻射冷卻帶來的低溫；目前海面上雖觀察到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。