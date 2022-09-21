花東震災 公路總局：受災戶監理業務展延至明年3月底

9月18日台東池上發生芮氏規模6.8地震，造成花東地區嚴重損害。為照顧災區民眾權益，公路總局公布0918地震受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施。

公路總局說，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具之證明，相關包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等監理事宜，均可展延至明年3月31日前向公路監理機關申辦。

公路總局表示，另因地震致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具之證明文件，按修車日數減免之，請民眾於明年3月31日前提出申請。