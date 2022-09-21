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學者示警嘉南地震高峰期 文史者：梅山斷層已百年沒動

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣工藝之家協會理事長謝東哲1998年，擔任新港文教基金會史蹟研究組組長，曾協助中研院地科所調查1904、1906兩次大地震老照片與目前地點比對，田野調查。圖／取自謝東哲臉書
台灣工藝之家協會理事長謝東哲1998年，擔任新港文教基金會史蹟研究組組長，曾協助中研院地科所調查1904、1906兩次大地震老照片與目前地點比對，田野調查。圖／取自謝東哲臉書

918強震發生，有學者指出，下一個要留意是嘉南地區，因為底下六甲斷層、梅山斷層、新化斷層等，過去曾發生規模超過6地震，距離現在超過數十年，氣象局地震測報中心坦言，嘉南地區是地震監測的重中之重。

嘉義縣新港鄉台灣工藝之家協會理事長謝東哲說，他1998年擔任新港文教基金會史蹟研究組組長，曾協助中研院地科所調查1904、1906兩次大地震老照片與目前地點比對，田野調查。

尤其是1906年引發規模7.1大地震的梅山斷層的斷層走向與位置，那次地震有1258人死亡，2400 人輕重傷，後來出版了台灣十大災害地震圖集，出版後3個月又發生了921地震。位處兩大板塊的台灣，地震頻繁是宿命，平常就需做好準備，減輕災害發生。

謝東哲說，花東地震連續搖了2,3天，學者示警嘉南地區進入地震高峰期，呼籲大家平常需做好地震準備。這區斷層幾十年沒動了，累積一定能量未釋放，所以要小心謹慎面對處理。

梅山斷層從梅山大坑到民雄延伸至新港以南，長達25公里，當時他們花了2周，從日本人留下的棉紙老地圖、老照片與日文註記，用田野調查訪問比對，後來也動用透地雷達，把梅山斷層走向、長度與當初地裂、噴砂……等，全數找出來。梅山斷層已經116年沒動，確實需小心應對，做好準備，不要恐慌。

經濟部中央地質調查所前年12月31日，公告梅山活動斷層地質敏感區，東起雲林古坑鄉與嘉縣梅山鄉，以西南西走向延伸至民雄鄉，總長約16公里、寬300公尺，總面積約5平方公里，區內包括中正大學、民雄火車站等公共建設。中正大學說，設校就因位在斷層帶建物加強防震。

台灣工藝之家協會理事長謝東哲1998年，擔任新港文教基金會史蹟研究組組長，曾協助中研院地科所調查1904、1906兩次大地震老照片與目前地點比對，田野調查。圖／取自謝東哲臉書
台灣工藝之家協會理事長謝東哲1998年，擔任新港文教基金會史蹟研究組組長，曾協助中研院地科所調查1904、1906兩次大地震老照片與目前地點比對，田野調查。圖／取自謝東哲臉書
台灣工藝之家協會理事長謝東哲1998年，擔任新港文教基金會史蹟研究組組長，曾協助中研院地科所調查1904、1906兩次大地震老照片與目前地點比對，田野調查。圖／取自謝東哲臉書
台灣工藝之家協會理事長謝東哲1998年，擔任新港文教基金會史蹟研究組組長，曾協助中研院地科所調查1904、1906兩次大地震老照片與目前地點比對，田野調查。圖／取自謝東哲臉書
台灣工藝之家協會理事長謝東哲1998年，擔任新港文教基金會史蹟研究組組長，曾協助中研院地科所調查1904、1906兩次大地震老照片與目前地點比對，田野調查。圖／取自謝東哲臉書
台灣工藝之家協會理事長謝東哲1998年，擔任新港文教基金會史蹟研究組組長，曾協助中研院地科所調查1904、1906兩次大地震老照片與目前地點比對，田野調查。圖／取自謝東哲臉書

地震 中正大學

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