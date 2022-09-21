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你收到了嗎？921地震23周年 氣象局發2波警報演習
今日是921大地震23周年，也是國家防災日，全國將進行防災演習，中央氣象局於今日上午9時21分、9時25分發布兩波警報演習，分別為全國「地震國家級警報」和沿海地區「海嘯警報」。
演練訊息中，氣象局會明確標示「111年國家防災日演習」，氣象局表示，民眾接獲訊息後無須驚慌，可自行演練避難相關措施：趴下、掩護、穩住。
總統蔡英文也在臉書發文提醒，看到警報訊息勿慌張，但若真有地震、海嘯發生，真實告警訊息將不會有「111年國家防災日演習」字樣，請大家立即採取避難措施。
由於演習警報前剛好上午9時13分發生地震，有網友在中央氣象局長鄭明典臉書留言說，「沒想到弄假成真」、「我們住台東關山，收到警報之前剛好也搖了一下，後來又收到警報真是神經衰弱」。
氣象局發布第142號顯著有感地震報告，上午9時13分，震央在台東縣政府北方35.3公里，位於台東縣關山鎮，發生芮氏規模4.7地震，地震深度13.9公里。
各地最大震度級：台東縣3級、高雄市3級、花蓮縣2級、嘉義縣2級、嘉義市2級、南投縣1級、屏東縣1級、台南市1級、雲林縣1級、台中市1級。
有住在桃園的網友說「家裡3支手機都有畫面，完全沒響」，另有網友回覆，「如果只開靜音或震動，就不會響喔」。
還有網友將警訊通知關閉，「為什麼還收到，我上夜班的，這時間是我睡眠時間」。引來鄭明典親自回覆，「這的確是測試緊急警報」。
不少網友抱怨沒收到上午9時25分的海嘯警報測試，氣象局說，是針對沿海地區發布。將台澎金馬沿海地區畫分成北部沿海地區、東北沿海地區、東部沿海地區、東南沿海地區、西南沿海地區與海峽沿海地區6個海嘯警戒分區。
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