快訊

廖老大突拋震撼彈「即刻退網」 不再直播原因曝光！

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解血便、身子虛拖3個月竟是胃淋巴瘤 他抗癌無復發

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師尹廣宬說明，何姓男子經接受20次放療後（右圖），腫瘤已經完全清除。圖／烏日林新醫院醫提供
醫師尹廣宬說明，何姓男子經接受20次放療後（右圖），腫瘤已經完全清除。圖／烏日林新醫院醫提供

76歲何姓男子解黑便、血便長達3個多月，同時出現容易疲勞、身體虛弱、胃口不佳、腹脹以及噁心，就醫求診症狀未獲改善，轉診到台中烏日林新醫院，發現是胃黏膜淋巴癌一期，竟是幽門螺旋桿菌引起，後經接受20次放射治療，以及幽門螺旋桿菌除菌治療，並定期追蹤回診，至今無復發或殘存腫瘤

烏日林新醫院放射腫瘤科主任尹廣宬說，在醫院癌症治療團隊合作下，由血液腫瘤科主任林增熙安排全身正子掃描作為癌症分期檢查，正子影像顯示胃黏膜淋巴瘤僅侷限在胃部，屬於胃黏膜淋巴瘤一期。胃邊緣區B細胞淋巴瘤屬於相對好治療的淋巴癌，66%至75%的病人多為第一、二期，92%的病患則有幽門螺旋桿菌的感染。

尹廣宬指出，標準治療大多先進行消滅幽門螺旋桿菌的藥物治療，除菌成功後，有高達80%的機率，亦同時消除胃黏膜淋巴瘤，復發機率約30%。若是患有胃黏膜淋巴瘤，且未合併幽門螺旋桿菌感染；或是曾做過幽門螺旋桿菌除菌藥物治療後，胃黏膜淋巴瘤仍然存在的病患，則需要接受放射線治療，有超過90%的腫瘤根除率，五年存活率亦超過90%。

尹廣宬說，何姓病患因胃黏膜淋巴瘤急性腫瘤出血，血紅素偏低，評估後需先放射線治療。何姓病患共接受20次放射治療，放療前都會安排二維影像驗證X光比對位置，提高腫瘤控制率，並且降低周圍正常組織接受到放射線的劑量。

何姓病患完成放療療程後第2天，腫瘤已經完全清除，病理切片結果也顯示無殘餘腫瘤，但仍有幽門螺旋桿菌感染，後接受幽門螺旋桿菌除菌治療，並定期追蹤回診；今年再次接受胃鏡切片檢查，至今無復發或殘存腫瘤。

尹廣宬說明，根據統計，感染幽門螺旋桿菌後，會引起胃部慢性發炎，症狀為上腹不適、上腹脹痛、灼熱感、噁心、打嗝、口臭；其中15%至20%會演變為胃潰瘍、十二指腸潰瘍；1%至2%會發展為胃腺癌；0.1%會發展成胃淋巴癌，呼籲大家不可輕忽幽門螺旋桿菌之危害。

淋巴 腫瘤 癌症治療

延伸閱讀

74歲廖輝英自爆「剩一個卵巢」：手術後才知道

羅東博愛醫院微波消融術治療肝腫瘤 術後4小時能下床

跨聯盟邀請賽／化療後體能僅剩5成 容毅燊抗癌仍不想放棄籃球

影／北醫附醫成立質子中心 腦癌患者獲控制可晨跑游泳

相關新聞

「幹細胞療法」可治膝關節軟骨破損 術後應避激烈運動

一般人每天膝關節會彎曲達1萬次，外傷、退化性關節炎、骨壞死或解離性骨軟骨炎，都可能導致軟骨缺損。台安醫院骨科主治醫師劉華...

一人「中鏢」2次！高雄民眾4度就醫 先確診後染登革熱

高雄市前鎮區今天再新增1例本土登革熱確定病例，全市至今累計達17例，病患住前鎮區瑞豐里，9月初曾確新冠肺炎，13日開始有...

食藥署：新一代糖尿病降血糖藥 恐引急性胰臟炎

國內超過220萬糖尿病患者，而糖尿病藥物發展快速，近年2款新型降血糖藥物「SGLT-2抑制劑」和「GLP-1受體促效劑」...

【二十四節氣QA】2022「秋分」節氣到！這些生活智慧你一定要懂

本周五（9月23日）進入「秋分」的節氣，屆時太陽直射赤道，晝夜等長，天氣將逐漸轉涼。待過了秋分後，北半球的黑夜漸長白晝漸短，南半球則與之相反，這就是「秋分」命名的由來之一；另一個說法則是因為這一天平分了整個秋季的天數，所以稱之為「秋分」。

鳥鳥不見了 12歲小胖子「弟弟」深埋脂肪裡

「割包皮」與否是許多男性曾遇過的問題，近年突破性進展的包皮槍手術，相較傳統環切手術，傷口更平整美觀，出血少，術後腫痛減少...

週末前北部偏涼由乾轉濕 竹苗嘉南留意清晨低溫

氣象局今天表示，週末前大致受東北風影響，北部由乾轉濕、氣溫偏涼，竹苗、嘉南清晨留意輻射冷卻帶來的低溫；目前海面上雖觀察到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。