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國慶焰火在嘉縣3次見證政黨輪替 下月首次結合水舞無人機

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2022國慶焰火睽違18年，下月重返嘉義縣故宮南院園區外磅礡登場，昨晚試放3分鐘，搭配水舞、無人機秀，讓人驚豔。圖／故宮南院提供
2022國慶焰火睽違18年，下月重返嘉義縣故宮南院園區外磅礡登場，昨晚試放3分鐘，搭配水舞、無人機秀，讓人驚豔。圖／故宮南院提供

2022國慶焰火睽違18年，下月重返嘉義故宮南院園區外磅礡登場，昨晚試放3分鐘，搭配水舞、無人機秀，讓人驚豔；國慶焰火2004年在嘉縣首次舉辦，2008年嘉義市舉辦，今年再回到嘉縣舉辦，三次焰火施放，分別在總統陳水扁馬英九蔡英文任內，國慶焰火施放，見證藍綠中央執政政黨輪替

18年前，民進黨首次中央執政，當時縣長陳明文帶槍投靠總統陳水扁，國慶煙火在故宮南院預定地施放，當時總統府秘書長蘇貞昌南下參加，向陳明文恭賀說，「中央正一步一步替阿文放煙火」。國慶煙火主題：回嘉．為台灣慶生，煙火秀7項主題：嘉禾飛瀑，嘉有喜事，嘉賓雲集，嘉齊慶生，百嘉爭鳴，邦嘉之光，四海一家，煙火秀全程1小時，共計1萬1千餘發，花費2千萬元。

2008年，馬英九當選總統，嘉義市出身的副總統蕭萬長，促成國慶焰火在故鄉嘉市民權東路段嘉義公園旁施放，當時市長就是現在爭取連任的黃敏惠，國慶籌備委員會主委、立法院長王金平，，共施放7813發焰火，照亮嘉義夜空，共50分聲光饗宴。

煙火秀有「氣壯山河開新局」、「五彩繽紛映諸羅」、「雷霆萬鈞慶雙十」、「國泰民安耀寰宇」等4段煙火節目，造型千變萬化，包括市花豔紫荊、彩菊、笑臉、蝴蝶等造型施放，將天空彩繪成一片絢爛多彩，嘉市首次將焰火施放結合國慶煙火，估計有25萬人進入嘉市。

今年國慶焰火，蔡英文總統連任任期，立委陳明文、蔡易餘及縣長翁章梁，聯袂向兼國慶籌委會主委、立法院長游錫堃，爭取在故宮南院園區台糖地施放，預計施放焰火彈1.5吋至8吋，至少2萬5千顆，施放時間半小時，首次結合故宮南院水舞光雕、無人機群飛展演，焰火秀節目名稱還未公布。

國慶籌備會規畫100公頃活動範圍，預估27萬人容留空間，400攤特色攤位，3處LED螢幕轉播，設置免費停車格及免費接駁；國慶日下午2點焰火市集，晚間6點30分暖場表演，晚上8點施放焰火，演出團體50人的台北愛樂管弦樂團。

2022國慶焰火睽違18年，下月重返嘉義縣故宮南院園區外磅礡登場，昨晚試放3分鐘，搭配水舞、無人機秀，讓人驚豔。圖／故宮南院提供
2022國慶焰火睽違18年，下月重返嘉義縣故宮南院園區外磅礡登場，昨晚試放3分鐘，搭配水舞、無人機秀，讓人驚豔。圖／故宮南院提供
2022國慶焰火睽違18年，下月重返嘉義縣故宮南院園區外磅礡登場，昨晚試放3分鐘，搭配水舞、無人機秀，讓人驚豔。圖／故宮南院提供
2022國慶焰火睽違18年，下月重返嘉義縣故宮南院園區外磅礡登場，昨晚試放3分鐘，搭配水舞、無人機秀，讓人驚豔。圖／故宮南院提供
2022國慶焰火睽違18年，下月重返嘉義縣故宮南院園區外磅礡登場，昨晚試放3分鐘，搭配水舞、無人機秀，讓人驚豔。圖／故宮南院提供
2022國慶焰火睽違18年，下月重返嘉義縣故宮南院園區外磅礡登場，昨晚試放3分鐘，搭配水舞、無人機秀，讓人驚豔。圖／故宮南院提供

國慶 故宮南院 嘉義 陳水扁 馬英九 蔡英文

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