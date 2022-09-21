今天921大地震23周年！已5起有感地震 震央都在花東一帶

本周五（9月23日）進入「秋分」的節氣，屆時太陽直射赤道，晝夜等長，天氣將逐漸轉涼。待過了秋分後，北半球的黑夜漸長白晝漸短，南半球則與之相反，這就是「秋分」命名的由來之一；另一個說法則是因為這一天平分了整個秋季的天數，所以稱之為「秋分」。

2022-09-21 16:12