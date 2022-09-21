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今天921大地震23周年！已5起有感地震 震央都在花東一帶
今天是921大地震23周年，從今天凌晨至今已發生5起有感地震，震央都在花東一帶，其中2起是顯著有感地震。
中央氣象局上午7時31分發布小區域有感地震報告，在台東縣政府北方41.9公里，位於台東縣池上鄉，發生芮氏規模3.7地震，地震深度13.7公里。各地震度級：台東縣地區最大震度3級、花蓮縣地區最大震度2級、高雄市地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級。
中央氣象局上午6時8分發布小區域有感地震報告，在花蓮縣政府南南西方88.6公里，位於花蓮縣卓溪鄉，發生芮氏規模3.3地震，地震深度16.5公里。各地震度級：台東縣地區最大震度2級、花蓮縣地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級。
中央氣象局清晨4時7分發布小區域有感地震報告，在花蓮縣政府南南西方89.1公里，位於花蓮縣卓溪鄉，發生芮氏規模3.4地震，地震深度17.7公里。各地震度級：台東縣地區最大震度2級、花蓮縣地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級。
中央氣象局凌晨2時42分發布顯著有感地震報告，在台東縣政府北北西方17.1公里，位於台東縣卑南鄉，發生芮氏規模4.3地震，地震深度8.5公里。各地震度級：台東縣地區最大震度4級、花蓮縣地區最大震度2級、高雄市地區最大震度1級、屏東縣地區最大震度1級。
中央氣象局凌晨1時30分發布顯著有感地震報告，在台東縣政府北方42.5公里，位於台東縣海端鄉，發生芮氏規模4.0地震，地震深度13.1公里。各地震度級：台東縣地區最大震度4級、花蓮縣地區最大震度3級、高雄市地區最大震度2級、南投縣地區最大震度1級、嘉義縣市地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級。
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