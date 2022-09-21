東北風偏強天氣濕涼 入夜低溫恐跌破20度

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天預估東北風仍然較為偏強，持續帶來較涼的空氣，同時水氣也比昨天要來得增多，迎風面包括桃園以北、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地有短暫陣雨機會，雨勢不大，但下雨的情況應該會比昨天明顯一些，外出要攜帶雨具。

他說，新竹以南一直到高屏、台東等地大致仍維持多雲或晴的天氣，不過嘉義以南到高屏、台東一帶山區到了中午過後仍會有熱對流雷雨出現，並且有局部短時較大雨勢，要到山區活動的朋友仍要多留意午後的天氣變化情況。

吳聖宇說，明天東北風強度較為減弱，水氣減少，迎風面地區雖然仍可能有些雲量，不過降雨的情況明顯趨緩，中南部多雲到晴，山區到了午後仍可能有些熱對流降雨，但是也會比今天要緩和許多，整體天氣趨於穩定。

吳聖宇表示，今天在東北風帶來較涼空氣影響下，新竹以北到宜蘭地區白天高溫大約在28-30度間，花東地區高溫30-32度，苗栗以南到高屏地區高溫仍有32-33度或以上，南北之間溫度有些差異存在。

他說，今晚到明天清晨苗栗以北到宜蘭一帶低溫預報在20-22度左右，空曠地區仍會有機會出現20度以下的低溫，中南部以及花東地區的低溫則在23-26度間，越往南溫度越高，日夜溫差變化比較大。

吳聖宇說，明天東北風減弱，天氣好轉，各地普遍有陽光出現，新竹以北到宜蘭一帶白天高溫又有機會超過30度以上，中南部地區更是可以到33度或者更高，不過入夜之後整體感受仍是會有涼意，尤其北部、東北部感受較為明顯，要持續注意日夜溫差變化。

他說，溫度回升以及相對穩定的天氣預估會持續到周五白天，周五晚間另一波東北風增強，加上又有較多的水氣靠近台灣，迎風面地區降雨再度增多，並且會持續到周末期間，包括新竹以北到東半部地區、恆春半島等地周末容易下雨，局部地區可能有較多的累積雨量。中南部地區雲量增多，但是降雨並不明顯，大致是多雲的天氣。

他表示，北台灣的溫度也將再度下降，較涼空氣配合陰雨天氣，白天高溫又有機會降到27-28度左右，東半部地區高溫也會降到30度以下，秋天的溫度已經開始有起起伏伏的變化，外出多留意。