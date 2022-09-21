上午9:21發地震速報測試 鄭明典教你擺脫國家級邊緣人

今天是921大地震23周年，也是國家防災日，將舉行國家級警報演習。中央氣象局今天上午9時21分發送地震速報測試，接著上午9時25分針對沿海地區民眾發送海嘯警報測試。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，不要排斥警報，「書到用時方恨少，知識就是力量，熟悉警報的特性，說不定哪天就能造成很不一樣的結果」，呼籲民眾打開手機裡的訊息設定，「設定-通知-選項最下方」。

地震來了手機卻不響，難道是國家級邊緣人？氣象局官方臉書粉專「報地震-中央氣象局」說，先別急著難過，國家級警報（災防告警訊息）可是有發布門檻的，「有一種震，叫你覺得很震」，想要發動國家級警報，地震必須符合發布條件：預估地震規模5.0以上、預估震度達4級以上。

要確保能收到國家級警報，務必確認好手機設定。圖／取自氣象局官方臉書粉專「報地震-中央氣象局」 發動國家級警報，地震必須符合發布條件：預估地震規模5.0以上、預估震度達4級以上。圖／取自氣象局官方臉書粉專「報地震-中央氣象局」

「報地震-中央氣象局」說，即使某次地震預估規模5.0以上，但所在地區預估震度未達4級的話，還是收不到。為了避免中小型地震、無嚴重致災風險的告警訊息造成民眾困擾，甚至因此感到疲乏，氣象局才將地震發布門檻訂定為4級以上。