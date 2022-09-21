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北部東部局部短暫雨 吳德榮：熱帶擾動醞釀中

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天盛行東北風、水氣略增，北部及東半部多雲有局部短暫雨，中南部晴時多雲、午後山區有局部短暫雨的機率。本報資料照片
今天盛行東北風、水氣略增，北部及東半部多雲有局部短暫雨，中南部晴時多雲、午後山區有局部短暫雨的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天盛行東北風、水氣略增，北部及東半部多雲有局部短暫雨，中南部晴時多雲、午後山區有局部短暫雨的機率；北台灣濕涼，其他地區早晚涼。北部18至28度，中部20至32度，南部22至33度，東部19至32度。

明天至周五白天水氣減少，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，早晚偏涼，日夜溫差大。

吳德榮說，歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，周末起巴士海峽及菲律賓東、西方海面有熱帶擾動活動的跡象，26日20時熱帶擾動發展的最高機率為40%，颱風的發展機率則為10％，已明顯較昨天模擬降低，且台灣的機率值很低。不過，在季風環流內發展的小型熱帶系統，模式模擬變動性很大，應持續觀察。

吳德榮說，周五晚起至周日東北風及季風環流外圍水氣，北部、東半部降雨漸趨明顯；中南部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨；北台灣濕涼。下周一、周二天氣好轉，各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨。白天高溫回升至35度以上。

吳德榮 東北風 巴士

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