2022南國漫讀節 10月大咖登場：方文山、艾怡良、鄭麗君

10月的屏東充滿濃厚文化氣息，第四屆「2022南國漫讀節」以南國的多重宇宙為主題，近4個月在屏東推出超過50場的講座、走讀、藍皮之旅、質感市集等活動，10月邀請多位重量級大咖出席講座與活動，包括有龍應台、鄭麗君、方文山、艾怡良、魏德聖、王琄等人，精彩可期，還有唯一一場朗讀派對「大武山下 百工百讀」，10月7日19點在屏東演藝廳實驗劇場登場。

第四屆南國漫讀節受到全台好評，特別加碼開闢文化特別場，10月1日周六19點在屏東總圖三樓大階梯，邀請知名創作才子方文山以「當一個有故事可以說的人」為題，舉辦精彩講座；10月2日周日由屏東縣長潘孟安、青平臺基金會董事長鄭麗君，以「文化的多向轉譯與當代解讀」對談，暢談文化如何與民眾發生緊密的關係。

而南國漫讀節的重點活動「大武山下 百工百讀」，邀請全台民眾一起參加獨特的朗讀派對，來自各行各業朗讀者將以聲音呈現出屏東獨特的地理、人文與產業風貌，讓人細細領略只屬於屏東的《大武山下》美好。 10月7日周五19點在屏東演藝廳實驗劇場舉辦，將由作家龍應台出席，還邀請20位各行各業朗讀者，共創一場精彩的朗讀派對。

10月8日周六則有兩場精彩講座，包括資深演員王琄，將以「找回自己的名字」為題，分享創作歷程，資深出版人李惠貞將與大家分享閱讀美好。

10月9日周日更是眾星雲集，金曲歌后艾怡良將與文字工作者左光平，一起從閱讀聊到音樂，這也是金曲歌后艾怡良甚少分享自己的創作歷程與閱讀的樂趣，讓人期待。金馬導演魏德聖曾經拍攝「海角七號」長住恆春，對於屏東有深厚感情，當天也將分享自己從海角七號開始的人生故事。