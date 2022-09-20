快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

高雄登革熱境外移入增1例 市府提醒有症狀速就醫

中央社／ 高雄20日電

高雄市今天無新增登革熱本土確診個案，但新增1例境外移入登革熱病例，是今年高雄市境外移入第3例。高市府提醒自東南亞或中南美等登革熱流行區域入境者，有症狀應盡速就醫。

高雄市衛生局今天新聞稿表示，高雄市今天無新增本土登革熱個案，但新增1例境外移入病例，也是高雄市今年境外移入第3例。

衛生局說明，今天新增的境外移入病例是8月30日自柬埔寨入境的19歲女性，9月3日即出現症狀，9月6日就醫，經快篩檢驗NS1陽性並通報、研判為高度疑似個案，當日針對其居檢住宿的防疫旅館周邊及居住地、活動地進行防治工作，9月19日經綜合研判為登革熱陽性確診。

衛生局強調，高雄市社區原無本土登革熱病毒，因近期國際登革熱疫情嚴峻，鄰近東南亞、南亞多國疫情處高峰或持續上升，加上各國邊境管制及檢疫措施逐步放寬，使登革熱病毒境外移入風險漸增。

衛生局也提醒，自東南亞或中南美等登革熱流行國家或地區入境者，應確實留意自身症狀，若有症狀應盡速就醫快篩，主動告知旅遊史，早期通報早期治療；入境後5日內或出現症狀2日內經自主通報確診者，可獲得新台幣2500元獎金。

市府防疫團隊持續針對警戒區里範圍內動員執行環境整頓緊急防治工作，由於近期可能面臨降雨，市府也呼籲市民主動清除家戶內外積水孳生源，雨後48小時內更要加強巡倒清刷。

登革熱 衛生局 高雄市

延伸閱讀

入秋天氣炎熱 瑞芳龍潭、龍興里清消防登革熱

登革熱疫情還在燒 高雄+1

高雄登革熱新增1確診 研判為同一波社區感染

高雄登革熱群聚擴大 10天內增16例「3行政區遭殃」

相關新聞

是你嗎？5-6月發票千萬獎還有五張未領 最低花15元買巧克力捲

今年7-8月期統一發票將於25日開獎，財政部今（20）日公布5-6月期統一發票未領張數，1,000萬特別獎還有五張沒領，...

明天是921廿三周年 氣象局將發送「2次警報」演練

明天是921大地震23周年，也是「國家防災日」，氣象局明天上午9點21分發送地震速報測試，屆時全國各地都會收到地震速報。...

沒收到地震警報？網友搶購這款「居家好物」不怕被邊緣

近期地震頻繁，不僅防災避難用品銷量攀升，會發出聲光警示的「地震警報器」更是被一掃而空。486團購觀察指出，自9月18日起...

2022南國漫讀節 10月大咖登場：方文山、艾怡良、鄭麗君

10月的屏東充滿濃厚文化氣息，第四屆「2022南國漫讀節」以南國的多重宇宙為主題，近4個月在屏東推出超過50場的講座、走...

桃園以北21日濕涼 熱帶系統週末接近防較大雨勢

氣象局今天表示，明天水氣增加，桃園以北及東半部有局部短暫陣雨，北部氣溫稍降，中南部仍多雲到晴，午後有雷陣雨；23至25日...

專家示警「今年流感大年」 10/1起開放公費流感疫苗

．台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民昨示警，疫情趨緩搭配邊境開放，過去2年造成的「免疫負債」將反撲，今年有可能是「流感大年」。指揮中心發言人莊人祥說，相信會因邊境開放，可能會有一波流行，日前已觀察到流感「蠢蠢欲動」，疾管署統計，9月第三周就監測到89例流感陽性，過去2年沒有流行流感，國人體內沒有感染流感，今年10月1日起開放公費流感疫苗接種，藉此鼓勵符合接種對象的民眾，10月1日起可以排接種。若未來邊境開放、民眾規畫過年或連假期間出國旅遊，不是公費對象者，也可以參考自費流感疫苗接種。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。