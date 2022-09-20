高雄登革熱境外移入增1例 市府提醒有症狀速就醫

高雄市今天無新增登革熱本土確診個案，但新增1例境外移入登革熱病例，是今年高雄市境外移入第3例。高市府提醒自東南亞或中南美等登革熱流行區域入境者，有症狀應盡速就醫。

高雄市衛生局今天新聞稿表示，高雄市今天無新增本土登革熱個案，但新增1例境外移入病例，也是高雄市今年境外移入第3例。

衛生局說明，今天新增的境外移入病例是8月30日自柬埔寨入境的19歲女性，9月3日即出現症狀，9月6日就醫，經快篩檢驗NS1陽性並通報、研判為高度疑似個案，當日針對其居檢住宿的防疫旅館周邊及居住地、活動地進行防治工作，9月19日經綜合研判為登革熱陽性確診。

衛生局強調，高雄市社區原無本土登革熱病毒，因近期國際登革熱疫情嚴峻，鄰近東南亞、南亞多國疫情處高峰或持續上升，加上各國邊境管制及檢疫措施逐步放寬，使登革熱病毒境外移入風險漸增。

衛生局也提醒，自東南亞或中南美等登革熱流行國家或地區入境者，應確實留意自身症狀，若有症狀應盡速就醫快篩，主動告知旅遊史，早期通報早期治療；入境後5日內或出現症狀2日內經自主通報確診者，可獲得新台幣2500元獎金。

市府防疫團隊持續針對警戒區里範圍內動員執行環境整頓緊急防治工作，由於近期可能面臨降雨，市府也呼籲市民主動清除家戶內外積水孳生源，雨後48小時內更要加強巡倒清刷。