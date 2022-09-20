路線受損嚴重！台鐵仲夏寶島號第一趟次將取消

台鐵一年一度的盛事「仲夏寶島號」蒸汽火車行程，因地震造成花蓮站到台東站路線不通，部分軌道路線、橋梁受損嚴重，台鐵局今日宣布取消2022年仲夏寶島號9月24日開行的第一趟次及5686次接駁車，10月15日、10月29日的二趟次開行與否，將視後續路線修復情形再做決定。

台鐵局今年度原本規畫由「蒸機女王」之稱的CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至台東，於9月24日、10月15日、10月29日這三個周六開行共3趟次，沿途停靠玉里、東里、富里、池上、關山、瑞源、台東等站，不過沿途路段在這次震災中受損嚴重。

台鐵局說，已購買9月24日趟次仲夏寶島號旅客，可於1年內至車站辦理退票免收手續費；已辦理退票者，憑退票證明得辦理退還手續費；已完成網路付款並辦理網路取消付款，退票手續費將請銀行批次辦理退還至旅客信用卡帳戶。