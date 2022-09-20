牙口不好也能吃豬腳！ 農委會推銀髮專屬豬肉加工品

2025年台灣即將進入超高齡社會，農委會與食品工業研究所合作，開發多項銀髮族吃的豬肉加工品，同時，也與國內12家零售通路業者合作，舉辦「花甲樂食 • 豬肉派對」購物活動，即日起至11月21日送好禮也有優惠，讓牙口不好的長輩，也能感受吃的樂趣。

農委會主秘范美玲表示，一共有64項友善豬肉產品，可以讓長輩選擇，還有30項屬於質地友善的產品，希望民眾可透過12家通路平台購買。

農委會表示，台灣家常菜常有豬肉，尤其豬腳、紅燒獅子頭及東坡肉等，但對長輩來說，上年紀後常因牙口不好、咀嚼功能下降、腸胃消化等問題，肉製品便的不容易吃，因此開發Eatender銀髮友善食品。

食品工業研究所所長廖啓成表示，從2016年開始推動，有一千多項產品參加評選，最後有600多項產品獲選，評選過程也進行質地分類，包括容易咀嚼、牙齦咀嚼、舌頭壓碎，和無須咀嚼，銀髮族可以依照需求可以享用。