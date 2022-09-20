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豬肉價格攀高越過監控綠燈區 農委會：目前產銷平穩

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會今天舉行 「2022 花甲樂食•豬肉派對」購物活動開跑記者會，推廣銀髮族也能吃的豬肉加工品，特別針對長輩設計，符合營養概念，並且考量牙口不好的問題。記者彭宣雅／攝影
農委會今天舉行 「2022 花甲樂食•豬肉派對」購物活動開跑記者會，推廣銀髮族也能吃的豬肉加工品，特別針對長輩設計，符合營養概念，並且考量牙口不好的問題。記者彭宣雅／攝影

豬價再度向上攀升，根據中央畜產會統計，目前毛豬價格每公斤平均批發價87.59元(不含冷凍)，已突破農委會85元(75至85元)監控價，但農委會仍表示，毛豬目前產銷平穩。

農委會今天舉行 「2022 花甲樂食•豬肉派對」購物活動開跑記者會，推廣銀髮族也能吃的豬肉加工品，特別針對長輩設計，符合營養概念，並且考量牙口不好的問題，甚至有些豬肉製品用牙齦上顎抿一下即可食用，讓長輩感受吃東西的樂趣。

針對國產豬肉中秋節後價格持續攀升，農委會畜牧處副處長江文全表示，今年中元節前有一段期間，每公斤毛豬批發價一度接近90元，至於未來豬價是否有機會攀升到這價格，他表示，要看整體供需狀況做調度。

由於目前飼料價格已經趨緩，是否有機會回跌？江文全說，目前畜牧業飼料價格，仍在相對高點，前幾個月採購，再加上近期台幣貶值，成本無形中有些反應，這部分後續調度，到年底前飼料價格是否可能降？他說，會密切觀察。

根據畜牧處統計，今年一到七月，進口豬肉數量為6萬6396公噸，比過去兩年新冠肺炎疫情期間略多(6萬2361公噸、6萬0547公噸)，但仍比疫情前的正常年少。

畜牧處分析，過去幾年，中國因為非洲豬瘟等疫情，為了補足國內肉品市場，從歐美大量進口豬肉，但現在大陸的肉品也逐步恢復生產，進口的需求減少，歐美其他國家的豬肉，如西班牙、丹麥，過去賣很多到大陸，現在轉往銷售其他國家，台灣就是其一。

但根據國人消費習慣，國人每人每年牛、雞等各種肉品的食用量都在增加，連最困難的食魚量都增多了，唯一衰退的是豬肉；農委會分析，國人飲食西化，以及健康概念盛行，與白肉取代紅肉觀念有關，豬肉被替代效應明顯。

農委會 飼料 疫情

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