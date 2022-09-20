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智利蘋果7批不合格 逾138.9公噸全退運銷毀

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
智利出口「CHISA蘋果(FRESH APPLES)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
智利出口「CHISA蘋果(FRESH APPLES)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今公布最新邊境查驗不合格食品名單，新公布17項不合格產品中，智利進口的蘋果佔了7項，總重超過138.9公噸，檢出台灣禁用的生長調節劑。食藥署表示，截至目前今年智利進口的蘋果已有18批違規，目前針對智利蘋果已採100%逐批抽驗，直到年底為止。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，本次7批智利蘋果中檢出的2,6-DIPN為一種生長調節劑，國內僅允許使用在馬鈴薯作物上，容許殘留量為1.0 ppm，其餘蔬果則不得檢出。

食藥署今日公告違規的3家進口商，分別為「亮傑貿易公司」、「菓蓮有限公司」、「金果貿有限公司」，進口的智利蘋果均檢出殘留農藥「2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN)」，殘留量在0.01至0.03 ppm不等。

陳慶裕表示，亮傑貿易公司截至今日已累計8批違規，主要是一次進口多批蘋果導致，菓蓮有限公司則累計2批，金果貿易公司為初犯，3家進口商、7批的智利蘋果，超過138.9公噸全數依規退運或銷毀。

智利進口蘋果近半年來，已有18批被發現使用違規生長調節劑2,6-DIPN。陳慶裕表示，食藥署自9月5日起，已針對智利蘋果採100%逐批檢驗。將持續半年再視情形恢復到20~50%的抽批查驗或5%的一般查驗。

台灣省進出口商業同業公會日前也發布公告，針對智利輸入貨品分類號列「0808.10.00.00.2鮮蘋果」採逐批查驗，檢驗農藥殘留至112年3月4日止。食藥署今日公告的7批邊境不合格智利蘋果，都是在新制上路前經一般查驗或抽批查驗驗出。

智利 食藥署

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