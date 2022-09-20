明天是921廿三周年 氣象局將發送「2次警報」演練

．台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民昨示警，疫情趨緩搭配邊境開放，過去2年造成的「免疫負債」將反撲，今年有可能是「流感大年」。指揮中心發言人莊人祥說，相信會因邊境開放，可能會有一波流行，日前已觀察到流感「蠢蠢欲動」，疾管署統計，9月第三周就監測到89例流感陽性，過去2年沒有流行流感，國人體內沒有感染流感，今年10月1日起開放公費流感疫苗接種，藉此鼓勵符合接種對象的民眾，10月1日起可以排接種。若未來邊境開放、民眾規畫過年或連假期間出國旅遊，不是公費對象者，也可以參考自費流感疫苗接種。...

2022-09-20 17:26