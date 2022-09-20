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明天是921廿三周年 氣象局將發送「2次警報」演練
明天是921大地震23周年，也是「國家防災日」，氣象局明天上午9點21分發送地震速報測試，屆時全國各地都會收到地震速報。氣象局長鄭明典今也在臉書上提醒「明天，就是明天」，準備好你的手幾，在開機狀態，看看警報會不會響，沒準備好可能會「嚇一跳」。
氣象局提醒，明天將舉行國家級警報演習，其中上午9點21分會先發送「地震國家級警報」，隨後上午9點25分時，再發送海嘯警報。
氣象局表示，民眾接獲訊息後無須驚慌，可自行演練避難相關措施：趴下、掩護、穩住。
由於近期地震頻繁，鄭明典表示，強震訊息很多管道，定位不同、需求不同，所以需要不同管道，不是重複投資，不想漏掉地震訊息，推薦「中央氣象局_E」，地震訊息專屬APP，免費又好用。
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