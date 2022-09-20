金門空汙紫爆 環保局：境外空汙侵襲

金門從上周開始空氣品質就變很差一直持續到本周，連日幾乎都是紫紅警報，空氣品質指標AQI甚至一度高達205，特別是在臭氧及PM2.5的部分，環保局提醒鄉親注意自身防護，並且隨時留意空氣品質狀況。

「今天又是橘色警戒，要小心點。」最近金門的空氣品質不佳，不少民眾都覺得打噴嚏與咳嗽的情形變多了，經詢問才知道，原來是空氣品質變差。不少家長都會囑咐小朋友口罩要帶緊緊，防疫也能防空汙。還有跑友也會相互提醒，最近別外出跑步，小心成為「人體空氣濾淨機」。

金門縣環保局副局長楊忠盛表示，最近金門的空氣品質的確很差，但主要是臭氧，他說，這是梅花颱風前陣子以極緩慢速度遠離，造成環境導引氣流不明顯，使得位於外圍環流區域的離島地區（金門、馬祖、澎湖）連日受到境外汙染物的移入，再加上颱風外圍的下沉氣流，造成擴散條件不佳，伴隨強烈日照，使得空氣中臭氧（O3）濃度偏高，進而影響金門空氣品質。

環保局表示，臭氧主要就是由大氣中氮氧化物與揮發性有機物，經太陽光照射後產生光化反應而形成的二次汙染物。會刺激人體眼睛、鼻腔及氣管的黏膜，長期暴露在臭氧中，將會導致過敏性鼻炎等疾病，請鄉親帶好口罩，做好自身防護。

環保局強調，再過不久即將進入所謂的空汙季節，此時金門很容易因為秋冬冷空氣南下而夾帶汙染物移入，造成地區空氣品質不良。只要有這樣的情況，環保局都會立立即該局的FB粉絲專頁登載空氣品質現況，即時提醒民眾加強防護。

環保局也說，針對縣內較為敏感的族群，譬如老年人、幼童等，也會透過已經建立的Line群組發布相關訊息，透由教育、社會或民政體系讓鄉親在第一時間接受訊息，以採取緊急應變防護工作。目前在縣內的各交通觀光節點、鄉鎮公所、教育與社福單位等40處公共場所已架設42台電視，即時顯示金門目前的空品質狀況(https://kmaqi.easylife.net.tw/index.asp)，讓民眾即時取得空氣品質資訊。

而在汙染源的管制上，也會加強營建工地緊急應變揚塵抑制、發電廠自主應變減量、縣道加強洗掃減少車行揚塵、加強露天燃燒稽巡查、加強列管固定汙染源裸露地及堆置區灑水，強化減量與降載管制措施。