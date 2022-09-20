唐獎大師論壇 生技醫藥獎得主勉學子合作

第5屆唐獎大師論壇今天登場，生技醫藥獎得主德魯．魏斯曼、卡塔林．卡里科透過視訊暢談研發mRNA療法挑戰，從不被看好到成為對抗COVID-19利器，勉勵學子「合作」是重要一課。

唐獎基金會舉辦第5屆大師論壇，第2場「以mRNA為藥物的新時代」論壇今天在台北醫學大學登場，由生技醫藥獎其中2名得主德魯．魏斯曼（DrewWeissman）和卡塔林．卡里科（Katalin Kariko）透過視訊先進行演講，再與現場台灣青年與學者探討交流。

這次論壇活動由中央研究院院士兼台北醫學大學講座教授龔行健、中央研究院院士王惠鈞擔任主持人與共同主持人，與談者分別是財團法人生物技術開發中心副執行長黃千岳、台灣大學特聘教授及台大醫院兒童感染科主治醫師黃立民。

龔行健開場時表示，兩名科學家多年來努力不懈，才能在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發當下，短短一年內就打造出拯救數百萬人性命的疫苗，相當得來不易。

卡塔林．卡里科回顧從1961年至今的mRNA發展歷程指出，雖然1984年便成功在試管中合成mRNA，卻直到1995年才用於人體研究；期間她和德魯．魏斯曼合作後，發現若將外來RNA送進人體會觸發先天性免疫發炎反應，且難以送達目標細胞，他們發明修飾mRNA上核苷的技術，降低mRNA免疫原性。

德魯．魏斯曼進一步介紹mRNA技術應用表示，mRNA技術讓細胞成為生產所需抗原或治療性分子蛋白的工廠，不但可大量生產且價格相對便宜，未來還可應用在其他病毒疫苗、個人化精準癌症疫苗、過敏病等多重疾病的治療領域。

兩人不約而同強調今天的成果奠基於過去很多人的努力，過去有這麼多合作，發現這麼多新的研究成果，現在才能開發出mRNA的COVID-19疫苗。

黃立民肯定mRNA技術讓COVID-19疫苗具有快速應變病毒變異能力，但也以臨床醫師身分詢問，接種疫苗為何會誘發心肌炎，且以年輕男性為多，另也有部分人產生免疫問題例如皰疹復發。

德魯．魏斯曼表示，心肌炎案例發生平均率是10萬分之1左右，感染COVID-19引發心肌炎的機率遠高於此，換言之疫苗安全多了，至於為何引發心臟發炎及其他免疫反應，是否因疫苗造成，仍有待進一步研究。

現場與會者提問，卡塔林．卡里科在研究路上堅持了40多年，學術生涯遭遇許多挫折，是否曾擔心無法看到研究開花結果。卡塔林．卡里科不諱言她在學術界不太成功，「不但沒有升等還被降等」，所以她選擇進入業界，重點還是要大家一起合作。