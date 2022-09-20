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沒收到地震警報？網友搶購這款「居家好物」不怕被邊緣
近期地震頻繁，不僅防災避難用品銷量攀升，會發出聲光警示的「地震警報器」更是被一掃而空。486團購觀察指出，自9月18日起「防災」、「避難」、「逃生」、「地震」、「呼救」關鍵字搜尋量大增，地震警報器、防災收音機、行動電源供應器、手電筒銷量較前月翻倍成長。
地震萬一在半夜發生，一旦睡太熟沒被搖醒，可能失去黃金逃生時間。486團購建議家中可安裝地震警報器，並選購可發出聲光求救信號的款式，能讓搜救人員更快找到目標。一般市售地震警報器大多要裝乾電池才能使用，若沒有經常檢查，遇到需要的時刻可能剛好沒電，486團購推薦「LED多功能壁掛式插電地震感應警報器」，若斷電則自動開啟緊急照明燈，以手持模式時還可做為手電筒使用，內建磁場檢測與震動檢測，感應地震前兆局部地磁變化，震度超過3級時發出85分貝聲光警報，熟睡中也能被喚醒。
除了地震警報器之外，家中更應備妥緊急避難包，提醒家人保持警覺，建議放置在靠近出入口的櫥櫃中，定期檢查是否需增添或替換物品，並注意乾糧和用品效期。486團購表示，手電筒、行動充電裝置、乾糧和醫藥包是避難包中常見物品，準備防災收音機可在沒有網路或電信設備失靈的情況下，接收重要資訊。推薦「SANGEAN防災收音機」不僅支援USB充電，緊急狀況時可以手搖式或太陽能充電，也可作為手機充電設備並兼具照明、警報發報器功能。
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