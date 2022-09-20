沒收到地震警報？網友搶購這款「居家好物」不怕被邊緣

近期地震頻繁，不僅防災避難用品銷量攀升，會發出聲光警示的「地震警報器」更是被一掃而空。486團購觀察指出，自9月18日起「防災」、「避難」、「逃生」、「地震」、「呼救」關鍵字搜尋量大增，地震警報器、防災收音機、行動電源供應器、手電筒銷量較前月翻倍成長。

地震萬一在半夜發生，一旦睡太熟沒被搖醒，可能失去黃金逃生時間。486團購建議家中可安裝地震警報器，並選購可發出聲光求救信號的款式，能讓搜救人員更快找到目標。一般市售地震警報器大多要裝乾電池才能使用，若沒有經常檢查，遇到需要的時刻可能剛好沒電，486團購推薦「LED多功能壁掛式插電地震感應警報器」，若斷電則自動開啟緊急照明燈，以手持模式時還可做為手電筒使用，內建磁場檢測與震動檢測，感應地震前兆局部地磁變化，震度超過3級時發出85分貝聲光警報，熟睡中也能被喚醒。