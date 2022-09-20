快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

植牙並非人人合適 牙科醫師建議須考量個人體質

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中慈濟醫院牙科醫師林冠佩解說，植牙與牙橋比較。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院牙科醫師林冠佩解說，植牙與牙橋比較。圖／台中慈濟醫院提供

「缺牙該植牙還是做活動假牙？」到牙科就診的人多少都有疑問。台中慈濟醫院牙科醫師林冠佩指出，植牙好處不少，但部份病人涉及手術會有一定風險；活動假牙雖然相對沒有那麼方便，但安全性高、價格也更親民。最佳選擇方案會因人而異，沒必要跟著潮流做。

林冠佩醫師表示，牙科診間常遇到諮詢的問題是「固定式或活動式假牙，那種比較好？」愈來愈多人對流行的植牙（固定式假牙）感到興趣，覺得不必拿上拿下清潔更有吸引力，但林冠佩直說，「並非所有人都適合植牙」。

一位缺牙的80歲長輩迫不及待想植牙，但評估後並不合適。林冠佩不建議的主因為：個案長輩有糖尿病、高血壓病史，傷口癒合會比一般人慢，加上長期使用抗凝血劑，植牙手術前得冒著停藥產生的風險。溝通後，長輩接受相對安全的活動式假牙，療程後持續追蹤半年，確認適應良好，開心重拾咀嚼功能。

「如果是單側缺一顆牙就可以考慮植牙」，林冠佩進一步說明，當單顆缺牙區的前後牙齒都還在，不需要破壞隔壁鄰牙，是植牙最大的好處，也很適合骨頭條件不差，年紀不大的病人。

但如果病人選擇做傳統固定式牙橋時，就必須先修磨缺牙區前後兩顆牙做橋墩再製作牙橋，尤其琺瑯質幾乎都要磨掉，可能引起部份人排斥，而且也有人後續可能出現敏感、痠痛，甚至要抽神經，所以還是要謹慎。

「固定式、活動式假牙的優劣，因人而異。」林冠佩強調，透過臨床Ｘ光與口內檢查，評估假牙使用穩定度、牙齒缺損範圍、骨頭缺損狀況、年齡與身體是否有系統性疾病、平日用藥等都是重要考量。

雖然必須考慮的因素很多，但林冠佩指出，缺牙病人還是要趁早進行缺牙區重建，因為長年不補缺牙，可能造成齒列不整、口腔不易清潔、咀嚼功能喪失等問題。不論將來要選擇植牙、活動式假牙、固定式牙橋，都可以跟牙醫師仔細討論。

林冠佩醫師修整假牙。圖／台中慈濟醫院提供
林冠佩醫師修整假牙。圖／台中慈濟醫院提供
病人全口假牙印製初模。圖／台中慈濟醫院提供
病人全口假牙印製初模。圖／台中慈濟醫院提供

醫師 牙齒 手術

延伸閱讀

三總牙醫詐健保收回扣近2千萬 三總：依法行政毋枉毋縱

三總牙醫部2主任5醫師 浮報牙材及詐領健保費遭訴

假牙換到一半遭衛生局稽查 發現無照醫師非法執業18年

國際牙醫技展會首登高雄拓商機 分享產業新趨勢

相關新聞

是你嗎？5-6月發票千萬獎還有五張未領 最低花15元買巧克力捲

今年7-8月期統一發票將於25日開獎，財政部今（20）日公布5-6月期統一發票未領張數，1,000萬特別獎還有五張沒領，...

明天是921廿三周年 氣象局將發送「2次警報」演練

明天是921大地震23周年，也是「國家防災日」，氣象局明天上午9點21分發送地震速報測試，屆時全國各地都會收到地震速報。...

沒收到地震警報？網友搶購這款「居家好物」不怕被邊緣

近期地震頻繁，不僅防災避難用品銷量攀升，會發出聲光警示的「地震警報器」更是被一掃而空。486團購觀察指出，自9月18日起...

2022南國漫讀節 10月大咖登場：方文山、艾怡良、鄭麗君

10月的屏東充滿濃厚文化氣息，第四屆「2022南國漫讀節」以南國的多重宇宙為主題，近4個月在屏東推出超過50場的講座、走...

桃園以北21日濕涼 熱帶系統週末接近防較大雨勢

氣象局今天表示，明天水氣增加，桃園以北及東半部有局部短暫陣雨，北部氣溫稍降，中南部仍多雲到晴，午後有雷陣雨；23至25日...

專家示警「今年流感大年」 10/1起開放公費流感疫苗

．台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民昨示警，疫情趨緩搭配邊境開放，過去2年造成的「免疫負債」將反撲，今年有可能是「流感大年」。指揮中心發言人莊人祥說，相信會因邊境開放，可能會有一波流行，日前已觀察到流感「蠢蠢欲動」，疾管署統計，9月第三周就監測到89例流感陽性，過去2年沒有流行流感，國人體內沒有感染流感，今年10月1日起開放公費流感疫苗接種，藉此鼓勵符合接種對象的民眾，10月1日起可以排接種。若未來邊境開放、民眾規畫過年或連假期間出國旅遊，不是公費對象者，也可以參考自費流感疫苗接種。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。