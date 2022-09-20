「跨年煙火房」義大搶先開賣！3日連假套裝、2萬有找

南台灣熱門的跨年活動─義大世界煙火，今年將以「2023紫耀義大、享樂好漾」為主題，推出第14次大型煙火展演；12月31日起有三天的連續假期，義大世界園區內的義大皇家酒店與義大天悅飯店，也推出三天兩夜跨年住房專案，即日起開放訂房，義大皇家每房22,000元起，義大天悅19,000元起，10月31日前預訂且預先完成付款者，即享免收一成服務費的早鳥優惠，兩家飯店各限量100間。

此外，最搶手煙火房同步開賣，義大皇家酒店煙火家庭房每房加價2~4千元不等，義大天悅飯店煙火景觀房每房加價3千元起。

套裝內容，義大皇家酒店入住2022年12月31日、2023年1月1日兩晚，含兩天翌日早餐、宴會廳跨年夜特別晚餐，雙人套裝22,000元，每多一人加價5,000元，可升等至雅緻家庭房。若要避開人潮，在獨立空間以最近距離欣賞煙火秀，可加價升等至煙火家庭房，1至3樓每房加價2千元，5到7樓每房加價4千元。。

義大天悅飯店三天兩夜假期，雙人入住雅緻家庭房含兩日早餐、跨年夜特製晚餐兩客，套裝價格19,000元起，每加一人加價4,000元再升等溫馨家庭房；限量煙火景觀房每房加價3千元。