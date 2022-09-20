老婦住地區醫院期間中風 雁行計畫速轉急救責任醫院

苗栗縣三灣鄉90歲吳姓老婦有多年慢性病史，月前在地區醫院因膝蓋手術住院，期間突然無法說話且右側肢體無力，醫師推斷為腦中風建議轉院，經啟動雁行計畫「專案聯防小組」快速通道，為恭紀念醫院醫師診斷她為腦梗塞，安排相關緊急處置，老婦治療後可使用助行器，已轉回原地區醫院。

為恭紀念醫院指出，為恭雁行專案長期與健保署北區業務組配合，設立急重症聯防合作緊急處置，規畫「急性冠心症、急性腦中風」聯防專案小組，考量在地就醫需求增加，7月起並與中國醫藥大學合作策略聯盟，引進醫學中心資源，提升醫療品質並強化醫療量能。

院方表示，個案吳姓老婦在地區醫院膝蓋手術住院期間，突然出現腦中風症狀，轉院到 為恭進行腦中風相關緊急處置，地區醫院除透過電子轉診平台傳送轉診資料，為恭也同步啟動相關醫療流程準備，地區醫院醫師並透過為恭醫院MPC系統掌握患者住院期間醫療照護情形，等病情穩定後轉介腦中風個管師，安排至PAC（急性後期整合照護計畫）病房復健治療，經三周住院治療後，病人已可使用助行器，出院後轉回原地區醫院繼續治療。

為恭醫院神經內科醫師卓筱善表示，急性腦中風處置黃金時間為4.5小時內，雁行計畫聯防機制建立緊急轉診快速通道，縮短聯繫時間，病人抵達急診後經此快速通道完成緊急轉診處置，降低因腦中風造成的功能障礙並維持日常生活功能，減輕照顧者負擔。

為恭醫院表示，為恭與中醫大合作策略聯盟，是急性腦中風重度級急救責任醫院，具完善PAC團隊可協助個案黃金時期復健治療，鄰近社區院所可利用此聯防機制作為緊急轉診橋梁，提升苗栗縣地區醫院雙向轉診合作效率。