快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

礁溪老爺唯一「老爺套房」推專案、送價值6千好禮

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
礁溪老爺酒店盡享洞天美人湯溫泉。圖／礁溪老爺酒店提供
礁溪老爺酒店盡享洞天美人湯溫泉。圖／礁溪老爺酒店提供

微涼的秋季適合來場療癒旅行，礁溪老爺即日起至12月31日推出「極上老爺四天三夜長住專案」，安排入住全館唯一26坪日式榻榻米精緻老爺套房，再送價值6千元好禮，包含宜蘭包車半日遊、90分鐘happy hour無限暢飲、炸物拼盤、台北與宜蘭來回接駁、洗衣金、沐浴組等，平日雙人一泊二食18,900元起。

全館唯一26坪的日式精緻老爺套房，藺草榻榻米、和風壁紙、大片落地窗與禪風茶具，營造靜謐的日式氛圍，日夜可收不同的蘭陽平原美景，入住期間將由專人辦理住房手續、帶房與訂餐，晚間8點到9點30分另提供醴泉酒吧雙人歡暢宵夜組，包含8款啤酒、8款精選智利、義大利、法國及西班牙的紅酒與白酒，皆可無限續杯暢飲，搭配日式炸雞塊、魚柳條及薯條等炸物拼盤；翌日岩波庭宜蘭廚房可享用晨光早午餐直到下午2點。

此外，入住此專案再送價值2,200元半日包車小旅行，飯店針對不同客群提供各種旅行路線與來回接送，如龍潭湖、仁山植物園、梅花湖或中興文創園區等。專案再送多項好禮，包括價值1,100元的老爺經典伴手禮「舒心緹花巾沐浴組」，以及洗衣禮金500元與雙人台北礁溪來回接駁等。相關資訊可查官網：https://hotelroyals.com.tw/AmrsE。

【溫馨提醒：未成年請勿飲酒，飲酒過量有礙身體健康】

老爺套房可感受藺草香與和風禪意。圖／礁溪老爺酒店提供
老爺套房可感受藺草香與和風禪意。圖／礁溪老爺酒店提供

宜蘭 沐浴 套房

延伸閱讀

花東遇強震傳災情 林姿妙：宜蘭感同身受伸援救災

兩岸職稱認證通道再擴充 在昆台籍人才享「同城待遇」

麗寶推跨年煙火訂房專案 三井台中港店天竺鼠車車登場

睽違兩年尾牙市場回來了！三大飯店集團假日幾乎全滿

相關新聞

是你嗎？5-6月發票千萬獎還有五張未領 最低花15元買巧克力捲

今年7-8月期統一發票將於25日開獎，財政部今（20）日公布5-6月期統一發票未領張數，1,000萬特別獎還有五張沒領，...

明天是921廿三周年 氣象局將發送「2次警報」演練

明天是921大地震23周年，也是「國家防災日」，氣象局明天上午9點21分發送地震速報測試，屆時全國各地都會收到地震速報。...

沒收到地震警報？網友搶購這款「居家好物」不怕被邊緣

近期地震頻繁，不僅防災避難用品銷量攀升，會發出聲光警示的「地震警報器」更是被一掃而空。486團購觀察指出，自9月18日起...

2022南國漫讀節 10月大咖登場：方文山、艾怡良、鄭麗君

10月的屏東充滿濃厚文化氣息，第四屆「2022南國漫讀節」以南國的多重宇宙為主題，近4個月在屏東推出超過50場的講座、走...

桃園以北21日濕涼 熱帶系統週末接近防較大雨勢

氣象局今天表示，明天水氣增加，桃園以北及東半部有局部短暫陣雨，北部氣溫稍降，中南部仍多雲到晴，午後有雷陣雨；23至25日...

專家示警「今年流感大年」 10/1起開放公費流感疫苗

．台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民昨示警，疫情趨緩搭配邊境開放，過去2年造成的「免疫負債」將反撲，今年有可能是「流感大年」。指揮中心發言人莊人祥說，相信會因邊境開放，可能會有一波流行，日前已觀察到流感「蠢蠢欲動」，疾管署統計，9月第三周就監測到89例流感陽性，過去2年沒有流行流感，國人體內沒有感染流感，今年10月1日起開放公費流感疫苗接種，藉此鼓勵符合接種對象的民眾，10月1日起可以排接種。若未來邊境開放、民眾規畫過年或連假期間出國旅遊，不是公費對象者，也可以參考自費流感疫苗接種。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。