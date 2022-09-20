礁溪老爺唯一「老爺套房」推專案、送價值6千好禮

微涼的秋季適合來場療癒旅行，礁溪老爺即日起至12月31日推出「極上老爺四天三夜長住專案」，安排入住全館唯一26坪日式榻榻米精緻老爺套房，再送價值6千元好禮，包含宜蘭包車半日遊、90分鐘happy hour無限暢飲、炸物拼盤、台北與宜蘭來回接駁、洗衣金、沐浴組等，平日雙人一泊二食18,900元起。

全館唯一26坪的日式精緻老爺套房，藺草榻榻米、和風壁紙、大片落地窗與禪風茶具，營造靜謐的日式氛圍，日夜可收不同的蘭陽平原美景，入住期間將由專人辦理住房手續、帶房與訂餐，晚間8點到9點30分另提供醴泉酒吧雙人歡暢宵夜組，包含8款啤酒、8款精選智利、義大利、法國及西班牙的紅酒與白酒，皆可無限續杯暢飲，搭配日式炸雞塊、魚柳條及薯條等炸物拼盤；翌日岩波庭宜蘭廚房可享用晨光早午餐直到下午2點。

此外，入住此專案再送價值2,200元半日包車小旅行，飯店針對不同客群提供各種旅行路線與來回接送，如龍潭湖、仁山植物園、梅花湖或中興文創園區等。專案再送多項好禮，包括價值1,100元的老爺經典伴手禮「舒心緹花巾沐浴組」，以及洗衣禮金500元與雙人台北礁溪來回接駁等。相關資訊可查官網：https://hotelroyals.com.tw/AmrsE。