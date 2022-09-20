快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偶戲迷注意年度盛事要來了 「台灣第四金」移到這辦

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林國際偶戲節系列活動內容今天首曝，縣長張麗善（右二）搶先亮相由資深劇場工作者詹惠燈（左二）所主持編定的教材。記者陳苡葳／攝影
雲林國際偶戲節系列活動內容今天首曝，縣長張麗善（右二）搶先亮相由資深劇場工作者詹惠燈（左二）所主持編定的教材。記者陳苡葳／攝影

雲林國際偶戲節本月23日在「布袋戲原鄉」虎尾鎮登場，為期18天，布袋戲最高殿堂「金掌獎」今年首度移師台北中正紀念堂舉辦，縣長張麗善說，希望推向「台灣第四金」，讓從業人員感到尊榮，今也曝光首本傳習教材，將作研習中心教學指引。

布袋戲至今保持單人敘事模式，搭配後場樂曲，貫穿戲劇展現戲劇張力，文化觀光處長陳璧君表示，尤其後場音樂，最初南管配樂，後有北管、潮調、現代樂等，音樂類型眾多，今年偶戲節將全面呈現，也透過結盟，邀請盟友、音樂人等製作節目與音樂等。

張麗善說，雲林國際偶戲節10月1日「偶藝嘉年華踩街」從虎尾布袋戲館至同心公園，高四公尺的精緻木偶與民同行，晚上6點虎尾高鐵特定區「轟動武林」開幕音樂會，有霹靂布袋戲主題曲搭配搖滾樂曲，也結合17 LIVE合辦布袋戲金曲歌唱比賽，10月9日評選出最終得主，將獲霹靂劇集主題曲或角色專用曲試唱資格。

陳璧君說，越南國家級海防木偶劇團也將帶來越南傳統經典樂曲，台中、嘉義傑出演藝團隊展演自創搖滾樂曲，且搭配搖滾樂團合演，嘉義長義閣則反其道而行，以默劇方式演出布袋戲，多元呈現布袋戲文化全貌。

張麗善指出，布袋戲傳習中心預定明年啟用，今已優先完成教材編定，由偶戲研究者、華視文化教育基金會董事詹惠燈主持，提供給縣內國中小學教師，針對不同程度學生給予指導。

詹惠燈說，布袋戲是從傳統戲曲演變而來，以長遠而言講究身體力行，他強調「心中有動作」，才能「人偶一體」，傳習教材囊括學、術科，講述操偶、口白、音樂等專業技巧，使人才系統化扎實向下培育。

雲林國際偶戲節9月23日至10月10日在「布袋戲原鄉」虎尾鎮登場，文化觀光處今曝光系列活動內容。記者陳苡葳／攝影
雲林國際偶戲節9月23日至10月10日在「布袋戲原鄉」虎尾鎮登場，文化觀光處今曝光系列活動內容。記者陳苡葳／攝影

布袋戲 張麗善 嘉義

延伸閱讀

雲林打造友善釣魚平台 提供釣友安全垂釣空間

雲林國際農機展閉幕 創下50萬人次6億元交易佳績

雲林農機展大火燒毀25輛車 恐視為單一事件只賠200萬元

民進黨雲林縣議員成立競總 蘇治芬：已忍受張麗善4年

相關新聞

是你嗎？5-6月發票千萬獎還有五張未領 最低花15元買巧克力捲

今年7-8月期統一發票將於25日開獎，財政部今（20）日公布5-6月期統一發票未領張數，1,000萬特別獎還有五張沒領，...

明天是921廿三周年 氣象局將發送「2次警報」演練

明天是921大地震23周年，也是「國家防災日」，氣象局明天上午9點21分發送地震速報測試，屆時全國各地都會收到地震速報。...

沒收到地震警報？網友搶購這款「居家好物」不怕被邊緣

近期地震頻繁，不僅防災避難用品銷量攀升，會發出聲光警示的「地震警報器」更是被一掃而空。486團購觀察指出，自9月18日起...

2022南國漫讀節 10月大咖登場：方文山、艾怡良、鄭麗君

10月的屏東充滿濃厚文化氣息，第四屆「2022南國漫讀節」以南國的多重宇宙為主題，近4個月在屏東推出超過50場的講座、走...

桃園以北21日濕涼 熱帶系統週末接近防較大雨勢

氣象局今天表示，明天水氣增加，桃園以北及東半部有局部短暫陣雨，北部氣溫稍降，中南部仍多雲到晴，午後有雷陣雨；23至25日...

專家示警「今年流感大年」 10/1起開放公費流感疫苗

．台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民昨示警，疫情趨緩搭配邊境開放，過去2年造成的「免疫負債」將反撲，今年有可能是「流感大年」。指揮中心發言人莊人祥說，相信會因邊境開放，可能會有一波流行，日前已觀察到流感「蠢蠢欲動」，疾管署統計，9月第三周就監測到89例流感陽性，過去2年沒有流行流感，國人體內沒有感染流感，今年10月1日起開放公費流感疫苗接種，藉此鼓勵符合接種對象的民眾，10月1日起可以排接種。若未來邊境開放、民眾規畫過年或連假期間出國旅遊，不是公費對象者，也可以參考自費流感疫苗接種。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。