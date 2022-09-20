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偶戲迷注意年度盛事要來了 「台灣第四金」移到這辦
雲林國際偶戲節本月23日在「布袋戲原鄉」虎尾鎮登場，為期18天，布袋戲最高殿堂「金掌獎」今年首度移師台北中正紀念堂舉辦，縣長張麗善說，希望推向「台灣第四金」，讓從業人員感到尊榮，今也曝光首本傳習教材，將作研習中心教學指引。
布袋戲至今保持單人敘事模式，搭配後場樂曲，貫穿戲劇展現戲劇張力，文化觀光處長陳璧君表示，尤其後場音樂，最初南管配樂，後有北管、潮調、現代樂等，音樂類型眾多，今年偶戲節將全面呈現，也透過結盟，邀請盟友、音樂人等製作節目與音樂等。
張麗善說，雲林國際偶戲節10月1日「偶藝嘉年華踩街」從虎尾布袋戲館至同心公園，高四公尺的精緻木偶與民同行，晚上6點虎尾高鐵特定區「轟動武林」開幕音樂會，有霹靂布袋戲主題曲搭配搖滾樂曲，也結合17 LIVE合辦布袋戲金曲歌唱比賽，10月9日評選出最終得主，將獲霹靂劇集主題曲或角色專用曲試唱資格。
陳璧君說，越南國家級海防木偶劇團也將帶來越南傳統經典樂曲，台中、嘉義傑出演藝團隊展演自創搖滾樂曲，且搭配搖滾樂團合演，嘉義長義閣則反其道而行，以默劇方式演出布袋戲，多元呈現布袋戲文化全貌。
張麗善指出，布袋戲傳習中心預定明年啟用，今已優先完成教材編定，由偶戲研究者、華視文化教育基金會董事詹惠燈主持，提供給縣內國中小學教師，針對不同程度學生給予指導。
詹惠燈說，布袋戲是從傳統戲曲演變而來，以長遠而言講究身體力行，他強調「心中有動作」，才能「人偶一體」，傳習教材囊括學、術科，講述操偶、口白、音樂等專業技巧，使人才系統化扎實向下培育。
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