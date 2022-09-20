兩院結婚！國衛院與工研院締約合作 聚焦三大國安議題

過去兩年多，台灣社會飽受面對新冠疫情衝擊，但逆境和難題也促成了各界合作創新的良緣。國家衛生研究院今與工業技術研究院簽署合作備忘錄，宣布展開跨域生醫科技合作；衛生福利部常務次長石崇良也到場見證，將締約譽為「兩院結婚」的大喜之事，大讚國衛院是國家重要智庫、守護台灣的神山，也是讓台灣防疫成績受到世界讚譽的隱形功臣。

9月初科技會報辦公室召開2022行政院生技產業策略諮議委員會議（Bio Taiwan Committee, BTC），確立國衛院與工研院將合力針對高齡、少子、長照等主題組成學研合作工作小組，針對十大議題展開合作，包括藥品疫苗與生技藥物製造及核酸藥物、生醫工程與奈米科技、再生醫學、健康數據商模、科技照護成果驗證、增進中高齡工作能力及社會參與、服務型機器人、生醫產業淨零碳排、AI建模應用、隱私與資安等。

工研院副院長張培仁今於締約儀式後表示，疫情讓國衛院與工研院展開比較多合作，雙方具備「強強結合、能力互補」的潛力，締約前已針對高齡化、少子化、長照等國安議題，盤點出10多個重要議題，成立了10多個工作小組，正馬不停蹄擬定工作計畫，未來以每4年為一參考點，朝向產業落地的最終目標前進。

「國衛院是衛福部的智庫，是守護台灣的重要神山！」石崇良表示，國衛院和工研院過去在疫情當中，對國家防疫政策的執行協助良多，「國內對於防疫有不同看法，但國際評論上都認為台灣是防疫相當成功的國家。」

石崇良說，社會大眾都會注意到每天指揮中心記者會的「五月天」和專家小組，但疫情嚴重時，指揮中心改組，就是由國衛院院長梁賡義擔任組長所帶領的研發組，持續不斷搜集全球最新實證、經過演算模擬推估，提供指揮中心調整各項政策的寶貴建言。國衛院快速建立的病毒株生物資料庫，也是台灣在疫苗、藥物、快篩試劑研發的重要基礎。

「工研院長期以來創造許多成功的產學合作，許多大企業的成功，都來自於工研院的技轉。」石崇良表示，這兩年的科企防疫發展，國家也都很仰賴工研院。在即將步入後疫情時代的現在，看到兩院地約合作，別具意義，相信未來一定能在短時間內創造出更多亮點，成為台灣生技發展提升的重要支柱和基礎。