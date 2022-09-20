首屆社區營造獎出爐 新港文教基金會、葉家豪等獲獎

文化部公布首屆「社區營造獎」得獎名單 。團體組有新港文教基金會、新故鄉文教基金會、馬祖青年發展協會、逆風劇團、澎湖縣湖西鄉公所等五團體獲獎；個人獎則有螢火蟲書屋創辦人葉家豪、吾鄉工作坊執行長盧思岳、掀冊工作室共同創辦人劉育育、大崎藝農實踐所負責人林建叡等四人獲獎。得獎者可獲獎金20萬元，12月13日於華山文化創意園區西1館舉行。

文化部表示，「社區營造獎」獎勵用心投入社造且具重大貢獻，或因應當代社會議題，以創新策略改造社區者，進而引動更多公私部門及青年的共同參與。「社區營造獎」規劃「社造貢獻獎」、「社造創新獎」、「青年行動獎」及「社造行政獎」4大獎項，皆分為團體組及個人組2類。

文化部表示，本屆「社區營造獎」收到來自全國138件績優社造或社會創新團隊報名，由文化部邀集專家學者組成9人評審委員會，經全體委員逐案詳實審閱並進行投票統計後，初審遴選出41件（團體22件、個人19件）入圍者，再由決審會議委員共同審慎評比相關入圍者之具體實蹟。4大獎項（個人組及團體組），原設定各獎項獲獎者為1名，因本屆「青年行動獎」個人組及「社造貢獻獎」團體組入圍者眾多，且初審票數均極為相近，經評審委員會決議，「青年行動獎」個人組及「社造貢獻獎」團體組各增加1名得獎名額。

「社造貢獻獎」團體組由新港文教基金會、新故鄉文教基金會獲選。文化部表示，新港文教基金會自1987年起耕耘新港鄉社造工作30餘年，推動嘉北線鐵道認養行動，並與鄉公所、北港糖廠簽訂認養契約，打造文化園地，近年拓展台日青年交流，放眼國際，足為社區國際合作之成功典範。新故鄉文教基金會從921大地震災區重建到自然生態復育，帶動社區永續共好的成果各界有目共睹，可謂台灣社造領頭羊之一。

而獲得「社造貢獻獎」個人組的吾鄉工作坊執行長盧思岳，為「台灣社區重建協會」、「台灣社造聯盟」之創會成員之一，投入921震災社區重建與串聯整合，持續倡議社造觀念，在各部門及社區扮演溝通橋樑，培育社造人才，是從青年做到老年的資深社造老兵。

「社造創新獎」團體組由馬祖青年發展協會獲選，協會由離島青年返鄉耕耘，除積極復振馬祖語、實踐環保行動外，更藉由旅遊引路之方式建立社區耆老的自信活力，同時重新定義「馬祖青年」的概念，擴大青年影響力。

個人組則由螢火蟲書屋創辦人葉家豪獲獎，葉家豪為石碇地區在地青年，有感於家鄉長期垃圾問題日益嚴重，自山林環保著手，並打造書屋作為資源共享平台推動閱讀，運用自身農業背景返鄉務農，部分收益投入社區公益，將農業創新成功打造為社會企業模式，極富創意性及延續性。

「青年行動獎」團體組由逆風劇團獲獎，劇團組成以「特殊境遇青少年」為主體，定位明確，以關懷偏離體制與社會航道之中輟中離青少年為己任，透過戲劇展演給予多元、全面且長期的陪伴和扶助，使青少年翻轉人生。

個人組由大崎藝農實踐所負責人林建叡，以及掀冊工作室（苑裡掀海風）共同創辦人劉育育2位獲獎，大崎藝農實踐所負責人林建叡結合自身專業秉持青年留鄉精神，於大崎村社區蹲點11年，推動社造亮點涵蓋空間活化、弱勢孩童陪伴、農業行銷等，令人刮目相看；掀冊工作室（苑裡掀海風）共同創辦人劉育育深入苑裡地方事務，除進行藺草產業田野調查之外，更推動音樂家郭芝苑相關文物登錄及保存工作，同時關注女性青年議題，呼應「青年行動」的訴求。

「社造行政獎」團體組由澎湖縣湖西鄉公所獲選。文化部指出，公所設置鄉級社造中心，並積極籌措經費推動社造工作，更與當地社造組織長期密切合作，帶動青年返鄉浪潮，深獲評審一致肯定。個人組獎項從缺。