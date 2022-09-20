地震頻繁 太魯閣國家公園：非必要勿前往山區

台東池上日前發生芮氏規模6.8地震。中央氣象局預估，未來幾天內應該會有規模4以上餘震。太魯閣國家公園內的台8線、台14甲線公路及轄區登山步道部分路段易有坍方、落石，太魯閣國家公園管理處籲請遊客山友，非必要請勿前往山區活動。

依據氣象局地震監測報告顯示，近日地震型態為陸上極淺層地震，對地表破壞力較大，太魯閣國家公園表示，目前園區內建築設施、步道及公路交通尚無地震災損情形，但日前颱風外圍環流連日降雨，加上9月17日及9月18日2次規模6以上的前震、主震及目前大小不斷的餘震，山區步道及聯外道路地質脆弱路段，崩塌、落石風險大為提高。

太魯閣國家公園呼籲，請暫時避免山區活動，如必須前往或已在山區活動者，行經斷崖、窄稜、落石區及崩塌點時，請務必提高警覺，謹慎通過、切勿逗留，並隨時注意本處相關資訊預為規劃因應，做好風險管理、維護自身與親友、團體安全。