基改母乳營養素規範預告修訂 開放醫用嬰兒奶粉使用

食藥署今預告修正「以基因改造大腸桿菌(Escherichia coli)發酵生產之食品原料2′-岩藻糖基乳糖」相關規定之使用範圍，將允許使用在「特殊醫療用途嬰兒配方食品」當中。食品組簡任技正周珮如表示，岩藻糖基乳糖為女性合成母乳時所含的寡糖，業者透過基因改造方式製造出類似成分，以提供嬰兒充足營養速。

依據食品安全衛生管理法及其施行細則規定，特殊營養食品中「嬰兒與較大嬰兒配方食品」包括嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及特殊醫療用途嬰兒配方食品，故衛福部依相關安全性程序評估，擬修正使用範圍為「嬰兒與較大嬰兒配方食品及專供7歲以下兒童之乳粉或類似產品」，以兼顧食用安全性及特殊營養需求。

周珮如說明，過去「以基因改造大腸桿菌(Escherichia coli)發酵生產之食品原料2′-岩藻糖基乳糖」僅開放嬰兒食品使用，但針對醫療用途的嬰兒配方食品一直沒有相關規範，經廠商建議後，食藥署研議修訂，新增作為醫療用途嬰兒配方食品中使用的相關規範。

岩藻糖基乳糖雖開放用於「醫療用途」嬰兒配方食品中，但周珮如說，主要還是為了提供嬰兒「營養素」用途，像是無法哺育母乳的嬰兒，用配方奶可能產生腹瀉等等狀況，因此使用岩藻糖基乳糖的嬰兒配方奶粉，維持嬰兒的營養來源。

周珮如強調，本次「以基因改造大腸桿菌(Escherichia coli)發酵生產之食品原料2′-岩藻糖基乳糖」相關規定之使用範圍修訂，所有宣稱「醫療用途」的嬰兒配方食品，由於是嬰兒唯一的營養來源，因此必須符合嬰兒的營養需求、特別配方調整等等，都須經過衛福部查驗登記許可後，才可上市販售。

本修正草案之評論期自預告之日次日起共60日，以蒐集各界意見，並預定於自正式公告日起生效。周珮如預估，若順利蒐集各方意見，本次的法規修訂最快今年底到明年初正式上路。